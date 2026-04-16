Felmentették a TV2 hírigazgatóját

Vaszily Miklós vezérigazgató felmenti pozíciójából Szalai Vivient, aki 2016 februárja óta töltötte be a TV2 Csoport hírigazgatói tisztségét. A döntés oka, hogy a hírigazgatói pozíció a vállalat szervezeti átalakításának részeként megszűnik – derül ki a társaság közleményéből.

Egyúttal közölték: a médiavállalat hírszolgáltatási tevékenységének működési modellje átalakul: egyszerűsödik a vezetői struktúra és integrálásra kerülnek a hírszerkesztőségi feladatok. Ennek következtében a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább.



A változás értelmében a TV2 infotainment műsorainak – Tények, Tények Plusz, Napló, Mokka, tenyek.hu – főszerkesztői közvetlenül Vaszily Miklós vezérigazgatónak riportálnak.