Felmentették az MVM Zrt. vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden felmentette Mátrai Károlyt, az MVM Zrt. vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét – közölte a tárcavezető a közösségi oldalán kedden.
Egyelőre nem lehet többet tudni az MVM vezetőinek felmentéséről, csak a tényt.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden felmentette Mátrai Károlyt, az MVM Zrt. vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét – közölte a tárcavezető a közösségi oldalán kedden.
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