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Felmentették az MVM Zrt. vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét

mfor.hu

Egyelőre nem lehet többet tudni az MVM vezetőinek felmentéséről, csak a tényt. 

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden felmentette Mátrai Károlyt, az MVM Zrt. vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét – közölte a tárcavezető a közösségi oldalán kedden.

 

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