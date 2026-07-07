Felmentették az MVM Zrt. vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden felmentette Mátrai Károlyt, az MVM Zrt. vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét – közölte a tárcavezető a közösségi oldalán kedden.

Egyelőre nem lehet többet tudni az MVM vezetőinek felmentéséről, csak a tényt.

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