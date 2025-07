Félreértés: a MÁV vezére szerint mást jelent a klímagarancia

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„A napokban tomboló hőségriadók idején különösen javasoljuk kényelmi szolgáltatásunk igénybevételét. Szükség esetén munkatársaink – a jegyvizsgálók, pénztárosok és ügyfélszolgálatosok – is szívesen segítenek a megfelelő járat kiválasztásában” – zárja sorait Hegyi Zsolt.

A MÁV app, MÁV+ alkalmazás, a jegy.mav.hu, a jegykiadó automaták felületein beállítható, hogy a rendszer csak klímás járatokra keressen. Ehhez csak be kell kapcsolni a klímaszűrőt a keresőfelületen! – tanácsolja.

„A klímagaranciára vonatkozó nyári vállalásunkat sokan félreértik: sajnos arra még nem vagyunk képesek, hogy mindig és minden járművünkön garantáljuk a légkondicionálást, de arra igen, hogy minden településre naponta legalább egyszer klímás járművet is biztosítsunk – ha nem vonatot, akkor buszt. Ezeket járatainkat hópihe jellel jelöljük a felületeinken, így az utazás megtervezhető úgy, hogy biztosan klímás járművel utazzunk” – érvel Hegyi Zsolt Facebook posztjában , amelyet a HVG szúrt ki .

