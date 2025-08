Felrobbantja jövőre a lakáshitelpiacot az Otthon Start

A bankokra a nyugdíjasoknak kiosztandó élelmiszerutalványok feldolgozása is jelentős terhet ró – hangzott el a sajtótájékoztatón. Ezeket be kell szkennelni, le kell ellenőrizni ezeket, hogy megfelelőek-e, és úgy kell eljuttatni az államkincstárhoz, nagyon sok adminisztrációs kiadással jár ez a feladat.

Az Ersténél egy átlagos ATM-nél évente 17 ezer tranzakciót végeznek el, de nagy a szórás. A legforgalmasabb automatáknál 50 ezernél több tranzakciót hajtanak végre, eközben vannak olyan ATM-ek, amelyeknél évente 1000-nél is kevesebb a készpénzfelvétel, gyakorlatilag egy év alatt sem fogyna ki belőlük a pénz, ha teljesen feltöltik őket – magyarázta Harmati László. A pénz viszont, ami az ATM-ben van, senkinek sem hoz nyereséget, csak áll a gépben, és nem kamatozik.

A vállalati hitelezés fő akadálya nem a kamatszint – mondják az Erste szakértői. A GDP növekedése az idén alacsony maradhat, ezt már a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) is elismerte, a bizonytalanság a vállalati szektorban emiatt még megvan, de jöhet majd fordulat. A beruházások értéke nagy mértékben csökken, már tavaly az első negyedévben 17 százalékos visszaesés volt, és ehhez képest az idén további 12 százalékot csökkent a volumen.

A bankadó 55 százaléka itt folyik be.

Kapcsolódó cikk Több adót fizet az Erste Magyarországon, mint az összes többi országban A bankadó 55 százaléka itt folyik be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!