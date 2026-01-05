Feltámadt a magyar feldolgozóipar?

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 53,7 pont lett – jelentette a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Ez azt jelenti, hogy decemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar bővüléséről számoltak be. 2025 nyári hónapjaiban többnyire a feldolgozóipar lassulását figyelhettük meg, az év utolsó harmadában azonban a trend megfordult. Ezúttal a BMI index emelkedett, ismét 50 feletti értéken áll. Az egyedi indexek nagyobb részben emelkedtek.

A 2025 decemberi BMI index nőtt a novemberi (53,6) értékhez képest. December átlag feletti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; a decemberi értékeké 52,3). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a hetedik legmagasabb e havi érték.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) egy összetett mutatószám, öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Az új rendelések mennyisége index 1,8 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 0,2 százalékponttal csökkent az előző hónap értékéhez képest.

A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az indexérték további 0,9 százalékponttal nőtt.

A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 4,0 százalékponttal esett vissza ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 2,7 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat.

A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 5,8 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 0,6 százalékponttal nőtt, az index stabil emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 4,1 százalékponttal emelkedett.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,4 százalékponttal csökkent, az exporté 0,2 százalékponttal nőtt; mindkét index 50 pont felett áll.

Drágul az arany és a réz, hiánycikk a félvezető

Ebben a hónapban alumínium, arany, ezüst, festék, forrasztóanyagok, rozsdamentes alkatrészek, valamint sárgaréz kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt félvezetőkből és melegen hengerelt lemezekből. Jelentősebb árcsökkenésről műanyag alapanyag kapcsán számoltak be a válaszadók.