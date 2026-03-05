Felújítás miatt bezárta az OTP az ország egyik legszebb bankfiókját

Bezárták Magyarország egyik legszebb és talán legikonikusabb bankfiókját, az OTP Bank Nádor utca 16. szám alatti egységét. A fiók február 27-én volt nyitva utoljára, az ügyfelek egyelőre ideiglenesen a 1052. Budapest Vigyázó Ferenc utca 5. címen intézhetik az ügyeiket, oda helyezték át az ATM-eket is.

„Az OTP Bank megkezdte a Budapest, Nádor utca 16. szám alatt működő bankfiók felújítását. A fejlesztés célja, hogy a fiók megújult műszaki és informatikai infrastruktúrával a mai ügyféligényeket hatékonyabban kiszolgáló működéssel fogadhassa az ügyfeleket, miközben az ügyféltér megjelenése az épület eredeti, korhű stílusához igazodik” – közölte az OTP Bank az Mforral.

A munkálatok ideje alatt a bankfiók az épület egy másik részében működik tovább, így az ügyfelek továbbra is ugyanazon a helyszínen intézhetik mindennapi ügyeiket. A környéken több további OTP-fiók is elérhető, emellett a bank digitális és online szolgáltatásai változatlanul, zavartalanul működnek.

A legtöbb kapcsolati ponttal a pénzügyi intézmények közül az OTP Bank rendelkezik Magyarországon: összesen 2310 helyen érhetők el a szolgáltatásai (fiókok, ATM-ek, és a mozgó bankfiók elért helyszínek). A bank azt is közölte, hogy évente 30 fiókot újít fel, ezzel tízévente megújul a fiókhálózata.

A Nádor utcai bankfiók bejárata

Fotó: OTP Bank