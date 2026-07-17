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Vállalatok Sportbiznisz

Felülvizsgálja a kormány a Budapest Sportaréna bérleti szerződését

mfor.hu

Indokolt volt a tízéves időtartam?

A Telex vette észre, hogy Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár a Facebook-oldalán arról írt, hogy vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) kötelezettségvállalásaival, illetve az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállományával kapcsolatban.

Mint írta, ennek részeként felülvizsgálják a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését is, amelyet az előző kormány 2026. március 26-án kötött a Rampart-csoporttal a 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó időszakra. A korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egyéves időszakra szólt. Az új bérleti szerződésben az szerepel, hogy az a határozott idő lejárta előtt nem mondható fel – áll a cikkben. Az államtitkár így fogalmazott:

„A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket.”

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