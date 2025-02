Felvásárlást jelentett be a magyar piacon egy HR-cég

Ezt követően a Prohuman Group 2025. januárban 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a Protocall Kft.-ben, amely 2009 óta meghatározó szereplője a hazai contact center piacnak. A vállalat főként telesales, ügyfélszolgálati és back office területeken aktív, ügyfelei között energiaszolgáltatók, pénzügyi intézmények, valamint kereskedelmi, logisztikai és e-kereskedelmi cégek is megtalálhatók.

A létesítménygazdálkodási piacon működő Green Vector Kft.-ben 2024. októberben vásárolt 75 százalékos üzletrészt a Prohuman Group. Az 1995-ben alapított cég testre szabott szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, melyek között irodaházak, ipari és kereskedelmi ingatlanok, prémium társasházak és sportlétesítmények is vannak. A Green Vector elkötelezett a zöld működés mellett, a „Környezetbarát szolgáltatás” minősítő védjegy birtokosa.

A Prohuman Group megvásárolta a létesítménygazdálkodással foglalkozó Green Vector Kft. 75 százalékos, valamint a contact center piacon meghatározó szerepet játszó Protocall Kft. 100 százalékos üzletrészét – jelentette be a cég.

