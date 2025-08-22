2p
Feszültség a Mohu és alvállalkozói között

A Mohu operatív igazgatója, Runtág Tivadar szerint a cég veszteségei a működésből fakadnak, ezért újratárgyalják a szerződéseket az alvállalkozókkal.

Számítottak arra, hogy indulása után hosszabb ideig nem lesz nyereséges a Mohu, de hogy ekkora, 50 milliárd forint veszteség jön majd össze 2024-ben, arra azért nem – többek között erről beszélt a 24.hu-nak Runtág Tivadar, a hulladékgazdálkodást monopol koncesszióban végző Mol-leányvállalat operatív igazgatója.

A lapnak nyilatkozó vállalkozók úgy vélik, az új feltételek számukra kedvezőtlenek: alacsonyabb díjakat ajánlanak, miközben szigorodnak a minőségi elvárások. Többen arról panaszkodtak, hogy a Mohu tartozik nekik, és csak akkor jutnak hozzá a pénzükhöz, ha aláírják az új, számukra hátrányos megállapodást.

Kezdeti nehézségek?
A Mohu operatív igazgatója, Runtág Tivadar elismerte, hogy egyes szerződésekben valóban alacsonyabb összeget kínálnak, de szerinte ezzel a felesleges szállításokat akarják megszüntetni és a korábbi problémákat korrigálni. „Rágalomnak” nevezte ugyanakkor, hogy a Mohu zsarolná az alvállalkozókat vagy késlekedne a kifizetésekkel. Azt mondta, a legtöbb partnerrel már sikerült megállapodni – foglalja össze a Telex.

Több alvállalkozó arról is beszámolt, hogy a tárgyalásokra a Mol emberei érkeznek, mintha a Mohu kézi vezérlésre állt volna át. Runtág ezt is tagadta, hangsúlyozva, hogy a Mohu munkatársai minden esetben részt vesznek az egyeztetéseken. „Azt nem mondanám, hogy elégedetlen velünk a Mol” – tette hozzá.

Az EPR-díjak emelését javasolják

Az igazgató megerősítette: a Mohu egyes hulladékkategóriákban a kiterjesztett gyártói felelősségi díjak, vagy európai egységes megnevezéssel EPR-díjak (Extended Producers Responsibility) emelését javasolja, mert a jelenlegi összegek nem fedezik a begyűjtés, válogatás és előkészítés költségeit. Szerinte gondot okoz az is, hogy egyes szereplők megkerülik az EPR-rendszert, így sok koncessziós hulladék nem kerül a gyűjtőbe – ez magyarázza, hogy bizonyos kategóriákban kevesebb hulladékot gyűjtenek, mint a rendszer átvétele előtt.

