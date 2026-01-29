2p
Vállalatok Lakástámogatás NAV

Figyelmeztet a NAV: fontos határidő jár le a héten

mfor.hu

Most először kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. A határidő február 2-a, addig kell elektronikusan benyújtani a NAV-hoz a KLAKTAM jelű nyomtatványt – figyelmeztet csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

 

2025. január 1-től kedvező adózással támogathatják a munkáltatók a 35 év alatti munkavállalóik lakhatását. Az erről szóló adatszolgáltatást 2026. február 2-ig küldhetik be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) kizárólag elektronikusan, a KLAKTAM jelű nyomtatványon, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető.

Az egyébként rövid, néhány rovatos űrlapon az ingatlan azonosító adatairól, valamint a támogatás céljáról kell nyilatkozni, a kitöltést a NAV útmutatóval is segíti. A munkáltató a 35 év alatti munkavállalója lakásbérleti díjának vagy lakáscélú hitelének törlesztését támogathatja. A kedvezményesen adható összeg felső határa teljes évre legfeljebb 1,8 millió forint, amely az alkalmazás időtartamával, a 35. életév alatti hónapok számával arányosan adható béren kívüli juttatásként, a keretet meghaladóan adott támogatás egyes meghatározott juttatásként adóköteles – ezek után az szja-t és a szochót is a munkáltató fizeti – részletezte a hivatal közleménye.

A támogatás összege kizárólag utalható: közvetlenül a munkavállaló saját bankszámlájára, de akár rögtön a bérbeadó, illetve a hitelintézet számlájára is. Érdemes felhívni a munkavállalók figyelmét, hogy ha magasabb összegben veszik igénybe a támogatást, mint a ténylegesen kifizetett bérleti díj vagy törlesztőrészlet, a jogosulatlanul igényelt támogatás felét a következő évben bírságként meg kell fizetni az szja-bevallással együtt. Ha pedig valaki év közben betölti a 35. életévét, a következő hónaptól már nem jogosult a juttatásra – figyelmeztet a NAV. Az adatszolgáltatási határidő elmulasztása jogkövetkezményeket vonhat maga után, ezért a munkáltatóknak érdemes a támogatásról és az adatszolgáltatás részleteiről időben tájékozódniuk a NAV honlapján – tették hozzá.

(MTI)

 

