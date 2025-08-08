Figyelmeztették a cégeket: néhány hét, és lejár egy határidő

Augusztus végéig köthetnek szerződést a 2025. január elseje előtt már működő cégek a kiberbiztonsági audit végrehajtására, míg az idén alakult vállalkozásoknak két évük van az audit befejezésére – hívta fel a figyelmet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) pénteken.

Még van idő

Fotó: Depositphotos

Az MTI-nek küldött tájékoztatás szerint minden olyan, kiberbiztonsági auditköteles szervezetnek, amely 2025. január elseje előtt kezdte meg működését, legkésőbb 2026. június 30-ig meg kell valósítania az első kiberbiztonsági auditját. Ennek megvalósításához augusztus 31-ig szerződést kell kötnie egy auditorral, amit a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szeptember 15-től ellenőrizni fog.

Azok a szervezetek, amelyek 2025. január 1. után jöttek létre, a nyilvántartásba vételüket követő két éven belül kötelesek elvégeztetni az első kiberbiztonsági auditot – tették hozzá.