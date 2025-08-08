1p
Vállalatok Kis- és középvállalatok

Figyelmeztették a cégeket: néhány hét, és lejár egy határidő

mfor.hu

Az érintettek még észbe kaphatnak.

Augusztus végéig köthetnek szerződést a 2025. január elseje előtt már működő cégek a kiberbiztonsági audit végrehajtására, míg az idén alakult vállalkozásoknak két évük van az audit befejezésére – hívta fel a figyelmet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) pénteken.

Még van idő
Még van idő
Fotó: Depositphotos

Az MTI-nek küldött tájékoztatás szerint minden olyan, kiberbiztonsági auditköteles szervezetnek, amely 2025. január elseje előtt kezdte meg működését, legkésőbb 2026. június 30-ig meg kell valósítania az első kiberbiztonsági auditját. Ennek megvalósításához augusztus 31-ig szerződést kell kötnie egy auditorral, amit a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szeptember 15-től ellenőrizni fog.

Azok a szervezetek, amelyek 2025. január 1. után jöttek létre, a nyilvántartásba vételüket követő két éven belül kötelesek elvégeztetni az első kiberbiztonsági auditot – tették hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új hitelprogram indul a vállalkozásoknak – az OTP ugrásra készen

Új hitelprogram indul a vállalkozásoknak – az OTP ugrásra készen

A pénzintézet felkészült a cégek fogadására.

Ráugrottak a cégek a kamatmentes hitelre

Három hét alatt több mint 10 milliárd forint kamatmentes forgóeszközhitelt igényeltek a vállalkozások a Technológia plusz hitelprogram keretében.

Apple-ökoszisztéma extra költségek nélkül? Igen, lehetséges. Így lehet iPaded, laptopod és Apple Watch-od okosan

Az elegáns dizájntól és csúcsteljesítménytől kezdve egészen a zökkenőmentes eszközintegrációig, az Apple világszerte elismert technológiai ökoszisztémát hozott létre. Ám ahogy minden Apple-rajongó tudja: a minőségnek ára van. Vagy… legalábbis így volt egészen mostanáig.

Több mint fél éve nem jár vonat a nemzetközi fővonalon, de legalább az állomás megújul

Több mint fél éve nem jár vonat a nemzetközi fővonalon, de legalább az egyik állomását felújítja a MÁV

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen.

Eltűnhet az egyik legpatinásabb budai cukrászda

Megszűnhet az egyik legpatinásabb budai cukrászda

Szerda reggel a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat.

Cselovszki Róbert, Jelasity Radován és Harmati László

Felrobbantja jövőre a lakáshitelpiacot az Otthon Start

Az ATM-ek telepítése visszaveti a versenyképességet, a lakáshitelpiacot pedig eláraszthatják a támogatott hitelek – hangzott el az Erste Bank féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón.

Ismét lecsapott a GVH a Booking.com-ra

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Booking.com B.V.-vel szemben. A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a holland multinacionális vállalkozás a szakmai gondosság követelményét sértő tájékoztatást nyújtott egyes szolgáltatásainak díjaival kapcsolatosan, illetve megtévesztette a fogyasztókat a Genius programjában elérhető kedvezményekkel kapcsolatban. A Booking-ot nem először vonta eljárás alá a GVH, a cég korábban összesen mintegy 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be a magyar költségvetésbe különböző jogsértések miatt.

Felemás számokkal rukkolt elő a Richter

Felemás számokkal rukkolt elő a Richter

Miközben a gyógyszeripari bevételek 11 százalékkal nőttek 2025 első félévében, az adózott eredmény 13 százalékkal lett alacsonyabb az előző évhez képest.

Hiába nyúzza a kormány az OTP-t, mégis hatalmas a profitja

Hiába nyúzza a kormány az OTP-t, mégis hatalmas a profitja

Csaknem 200 milliárd forint volt fél év alatt, amit a kormányzati intézkedések miatt kifizetett az OTP, a nyereség mégis növekszik. A külföldi leányok jól mennek, és a hiteleket is viszik, mint a cukrot. 

Magántőkealapokból von forrást a 4iG – közel százmilliárdos üzletet kötöttek

Magántőkealapokból von be forrást a 4iG – közel százmilliárdos üzletet kötöttek

Jászai Gellért és a főrészvényesek tőkealapja száll be a csoport űr- és védelmi ipari cégébe.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168