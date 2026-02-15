Fine bisztró nyílik Tokajban – milliárdos állami támogatással

A Borsod24 információi szerint Tokaj történelmi belvárosában március 4-én – az egykori városi óvoda épületében – megnyit a Galuschka Bistro & Garden. A beruházás azonban nem egyszerű vendéglátóipari fejlesztés, hanem egy olyan projekt, amelynek volumene és finanszírozási szerkezete még országos összevetésben is figyelemre méltó – és nem csak pozitív értelemben – írja a helyi lap.

A környéken nem csak a szőlőre alapozzák a sikert

Fotó: tokaj.hu

A fejlesztés 60 százalékos állami támogatás mellett valósul meg, a szerződött összeg 1 milliárd 110 millió forint. Ez azt jelenti, hogy a teljes beruházás értéke – a 40 százalékos önrésszel együtt – meghaladja az 1,8 milliárd forintot. A szám önmagában is bődületes, különösen, ha figyelembe vesszük a helyi viszonyokat.

A tokaji és hegyaljai vendéglátópiacon a legdrágább, prémium kategóriás éttermek értéke egyes szakmai becslések szerint sem haladja meg a 300 millió forintot, és ennek töredékéért is kiváló helyet vásárolhatunk. Ehhez képest a Galuschka esetében egy olyan rekonstrukcióról és átalakításról beszélünk, amely ennek sokszorosába került – írja a Borsod24.

Az ingatlan története önmagában is beszédes. A 19. század végén, az 1890-es nagy tokaji tűzvészt követően emelt épület különleges elhelyezkedésű: nem az utcavonalra, hanem egy tágas tér középpontjába épült. A villaszerű kialakítás, az ősfás kert és az elegáns, polgári arányú homlokzat a város egyik rejtett értékévé tették.

Az épület 2010-ig városi óvodaként működött. A polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy bár az intézményt szerették a pedagógusok, a gyermekek és a szülők, az épület már nem felelt meg a modern igényeknek. A bezárás után az ingatlan sorsa nyitott kérdés maradt, majd 2023-ban a Leones NSO6 Kft. tulajdonába került.

Az étterem tulajdonosa a lap szerint Scheer Sándor, az ország egyik leggazdagabb vállalkozója, aki nemrég megvásárolta a korábban a Matolcsy-körhöz köthető Design Hotelt is.