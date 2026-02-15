2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok Állami támogatás Vendéglátás

Fine bisztró nyílik Tokajban – milliárdos állami támogatással

mfor.hu

Egy korábbi óvodát alakítanak át a belvárosban.

A Borsod24 információi szerint Tokaj történelmi belvárosában március 4-én – az egykori városi óvoda épületében – megnyit a Galuschka Bistro & Garden. A beruházás azonban nem egyszerű vendéglátóipari fejlesztés, hanem egy olyan projekt, amelynek volumene és finanszírozási szerkezete még országos összevetésben is figyelemre méltó – és nem csak pozitív értelemben – írja a helyi lap.

A környéken nem csak a szőlőre alapozzák a sikert
A környéken nem csak a szőlőre alapozzák a sikert
Fotó: tokaj.hu

A fejlesztés 60 százalékos állami támogatás mellett valósul meg, a szerződött összeg 1 milliárd 110 millió forint. Ez azt jelenti, hogy a teljes beruházás értéke – a 40 százalékos önrésszel együtt – meghaladja az 1,8 milliárd forintot. A szám önmagában is bődületes, különösen, ha figyelembe vesszük a helyi viszonyokat.

A tokaji és hegyaljai vendéglátópiacon a legdrágább, prémium kategóriás éttermek értéke egyes szakmai becslések szerint sem haladja meg a 300 millió forintot, és ennek töredékéért is kiváló helyet vásárolhatunk. Ehhez képest a Galuschka esetében egy olyan rekonstrukcióról és átalakításról beszélünk, amely ennek sokszorosába került – írja a Borsod24.

Az ingatlan története önmagában is beszédes. A 19. század végén, az 1890-es nagy tokaji tűzvészt követően emelt épület különleges elhelyezkedésű: nem az utcavonalra, hanem egy tágas tér középpontjába épült. A villaszerű kialakítás, az ősfás kert és az elegáns, polgári arányú homlokzat a város egyik rejtett értékévé tették.

Az épület 2010-ig városi óvodaként működött. A polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy bár az intézményt szerették a pedagógusok, a gyermekek és a szülők, az épület már nem felelt meg a modern igényeknek. A bezárás után az ingatlan sorsa nyitott kérdés maradt, majd 2023-ban a Leones NSO6 Kft. tulajdonába került.

Az étterem tulajdonosa a lap szerint Scheer Sándor, az ország egyik leggazdagabb vállalkozója, aki nemrég megvásárolta a korábban a Matolcsy-körhöz köthető Design Hotelt is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Shell logója kagylót formál: hallották a vádakat

Tömören reagált a Shell Orbán Viktor vádjaira

Korábban hosszútávú földgázvásárlási szerződést kötött a kormány a nemzetközi energiacéggel.

Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Röviden kommentálták a vádakat. 

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

Egyes berendezések Mexikóban, Kínában, Indiában és Romániában nyernek új életet.

Innovációs fődíjat nyert a Gránit Bank

Innovációs fődíjat nyert a Gránit Bank

Kiosztotta „Az év bankja” díjait a MasterCard, a Gránit Bank három kategóriában végzett az élen. A fődíjat az OTP Bank vihette haza.

Fejcseréket és átalakítást jelentett be a BYD Magyarország

Fejcseréket és átalakítást jelentett be a BYD Magyarország

Több pozíción is váltanak.

15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

Kaposváron bővít a Kometa 99 Zrt.

Elvérzett gyár, elküldött dolgozók – bajban a 4,41 milliárd forint állami pénzzel megtámogatott indiai cég

Komoly veszteségeket termelt, majd be is dőlt.

Belépett Líbiába a Mol, és már kutathat is a tengeren

Belépett Líbiába a Mol, és már kutathat is a tengeren

Tizenkét nappal a Mol és a líbiai olajvállalat megállapodása után óriási, több mint 10 ezer négyzetkilométeres területet kapott kutatási területként a magyar vállalat. A projektet a Repsollal és a Turkish Petroleummal közösen teljesítik.

A stadionélmény beköltözik a nappaliba: Így rajzolja át a 2026-os világbajnokság a televíziós piacot

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nem csupán a sportvilág, hanem a globális szórakoztatóelektronikai piac számára is az év legmeghatározóbb katalizátora. A gazdasági folyamatok és a fogyasztói szokások változása azt mutatja, hogy a vásárlók a bizonytalanabb piaci környezetben is hajlandóak áldozni a prémium minőségre, ha az tartós technológiai értéket képvisel. A gyártók közötti verseny minden eddiginél élesebb, hiszen a fejlesztések fókusza a puszta méreten túlmutatva az AI-képfeldolgozásra és az energiahatékonyságra került. Ebben a feszített piaci környezetben két meghatározó ázsiai szereplő stratégiája rajzolja ki a legtisztábban az otthoni szórakoztatás jövőjét. 

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

A magyar munkaerőpiac szereplőinek bizalma tovább gyengült, miközben a vállalatok jóval óvatosabban terveznek, mint korábban – derül ki a Hays Hungary frissen publikált Salary Guide 2026 kiadványából.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168