Vállalatok 4iG Nokia

Finn óriáscéggel köt stratégiai megállapodást a 4iG

mfor.hu

A 4iG csoport stratégiai megállapodásra lép a Nokiával az IP-hozzáférési és DWDM átviteli központi gerinchálózatok modernizálása és egységesítése érdekében – közölte a csoport. 

A fejlesztés célja, hogy olyan jövőbiztos, energiahatékony és biztonságos hálózati infrastruktúra épüljön ki, amely képes kezelni a növekvő adatforgalmat, támogatja a digitális szolgáltatások fejlődését és hosszú távon is fenntartható működést garantál. A 4iG csoport elkötelezetten támogatja az innovatív hálózati megoldások elterjedését, ezért elengedhetetlenné vált a jelenleg is különféle technológiákra épülő, hagyományos hálózatainak egységesítése, áll a közleményükben. 

Tájékoztatásuk szerint a nagy kapacitású IP-hozzáférési és -átviteli (DWDM) gerinchálózatok egységesítésére irányuló meghívásos tenderen több nemzetközi iparági szereplő közül választották ki a nyertes megoldást szállító Nokiát. A 4iG és a Nokia együttműködése már az idei évben elkezdődhet.

A Nokia iparágvezető hálózati megoldásaira építve az új rendszer gyors, stabil és biztonságos összeköttetéseket biztosít, és támogatja az ország mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának kiépítését is. Ezáltal egyszerre képes kiszolgálni a jelenlegi és jövőbeni kapacitásigényeket, továbbá megteremti az új digitális szolgáltatások alapját, beleértve a mesterséges intelligencia és az adatközponti kapcsolatok által jelentősen növekvő összeköttetési igényeket.

A közlemény szerint a következő generációs digitális szolgáltatások bevezetésének érdekében az új infrastruktúra jövőbiztos hálózatirányítási megoldásra, a szegmensalapú útvonalválasztásra (Segment Routing over IPv6, SRv6), valamint a legkorszerűbb, nagy sebességű DWDM optikai technológiára épül. Emellett kompatibilis lesz a jelenlegi optikai és IP/MPLS-alapú rendszerekkel is. A szoftveresen definiált hálózat (Software-Defined Networking, SDN) pedig lehetővé teszi a hálózati elemek egyidejű konfigurálását.

Mint írják, a 4iG a kiválasztáskor kiemelten kezelte a környezeti szempontokat is: a Nokia megoldásai alacsonyabb energiafogyasztást és helytakarékos eszközöket biztosítanak. A két cég stratégiai partnersége így egyszerre támogatja a hálózati infrastruktúra megújítását, az iparági innovációt és a fenntartható technológiák bevezetését, ezen keresztül hozzájárul a hazai távközlési szektor fejlődéséhez, olvasható a közleményben. 

