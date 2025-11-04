4p
Vállalatok Kiberbiztonság

Fizet a hazai vállalatok több mint fele, ha zsarolóvírus-támadás éri

mfor.hu

A Sophos „State of Ransomware in Retail 2025” kutatása szerint a közép-európai, köztük magyarországi kiskereskedelmi cégek 55 százaléka fizetett váltságdíjat, miután zsarolóvírus-támadás érte őket.

A nemzetközi átlag 58 százalék, vagyis a hazai arány szinte teljesen megegyezik a globális trendekkel. A felmérés rámutat: a kiberbűnözők egyre gyakrabban támadják a kereskedelmi vállalatokat, miközben a váltságdíj-követelések összege megduplázódott az elmúlt évben, és az átlagos kifizetés elérte az 1 millió dollárt – közölte a Sophos.

A zsarolással csapdába kerülnek a sebezhető biztonságú cégek
A zsarolással csapdába kerülnek a sebezhető biztonságú cégek
Fotó: Pixabay

A Sophos elemzése szerint a támadások közel felét (46 százalékát) olyan biztonsági résekre vezették vissza, amelyekről a vállalatok korábban nem is tudtak. Ez jól mutatja, hogy a kiskereskedelmi szereplők – így a magyar cégek is – sokszor nem látják át teljesen a saját digitális kitettségüket.

A Sophos X-Ops szakértői 2025-ben közel 90 különböző zsarolóvírus-csoportot azonosítottak, amelyek kiskereskedelmi célpontokat támadtak világszerte – köztük az Akira, Cl0p, Qilin, PLAY és Lynx csoportokat. A ransomware után a fiókfeltörések voltak a második leggyakoribb incidensek, míg a business email compromise (BEC) – azaz a hamisított fizetéses e-mailek – a harmadik legelterjedtebb támadástípusnak számítanak.

Sebezhetőséget keresnek a támadók

„A magyar kiskereskedelmi cégek ma ugyanabban a kockázati környezetben működnek, mint a nemzetközi szereplők. A támadók folyamatosan új sebezhetőségeket keresnek, különösen a távoli elérésű vagy internetre kötött eszközök esetében. A váltságdíjak rekordmagasságba emelkedtek, ezért a megelőzésbe és a gyors reagálásba való befektetés ma már nem opció, hanem üzleti szükségszerűség” – mondta Chester Wisniewski, a Sophos globális vezető információbiztonsági tisztviselője (Global Field CISO).

A hazai válaszadók szerint az incidensek 43 százalékánál a korlátozott belső szakértelem, 41 százalékánál pedig a védelmi lefedettség hiánya játszott szerepet a támadás sikerességében. A vállalatok fele szerint az informatikai biztonsági képzés és a külső szakértői támogatás hiánya is növelte a kockázatot.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025 augusztusában a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapját, ezzel újra növekedési pályára állt a szektor. A Sophos szakértői szerint ez a pozitív trend a digitalizáció gyorsulásával együtt a kibertámadások számának emelkedését is eredményezheti. A megnövekedett online értékesítés, a mobilfizetések, a webes kasszarendszerek és a felhőalapú logisztikai megoldások mind új támadási felületet jelentenek a magyar kiskereskedelemben is.

A jelentés szerint a titkosítással végződő támadások aránya öt év óta a legalacsonyabb szintre, 48 százalékra csökkent, ugyanakkor nőtt az úgynevezett „csak zsarolási” incidensek száma – amikor a támadók nem titkosítják az adatokat, hanem kizárólag zsarolással próbálnak pénzt kicsikarni. Míg 2023-ban ez a típus csak 2 százalékot tett ki, 2025-re már 6 százalékra nőtt. A magyar vállalatok többsége igyekezett ellenállni a túlzó követeléseknek: 31 százalék fizetett annyit, amennyit eredetileg kértek, míg 57% kevesebbet tudott kiharcolni. Ugyanakkor a helyreállítás átlagos költsége – a váltságdíj nélkül – 1,6 millió dollárra csökkent, ami 40 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A Sophos a következő lépéseket javasolja a magyar és nemzetközi vállalatoknak:

  • A gyökérokok megszüntetése: rendszeres sebezhetőség-kezelés, szoftverfrissítés és eszközmonitorozás.
  • Minden végpont védelme: korszerű, zsarolóvírus-ellenes védelem szervereken és munkaállomásokon egyaránt.
  • Felkészülés és gyakorlat: incidenskezelési terv kidolgozása, adatmentések rendszeres tesztelése.
  • 24/7 megfigyelés: menedzselt észlelési és reagálási (MDR) szolgáltatások bevonása, ha a belső erőforrások korlátozottak.

Módszertan

A State of Ransomware in Retail 2025 adatai egy vendorfüggetlen, 16 országban végzett felmérésből származnak, amelyben 361 kiskereskedelmi IT- és kiberbiztonsági vezető vett részt 100–5000 fő közötti szervezetekből. A kutatást 2025 januárja és márciusa között végezték, és minden válaszadó olyan vállalatot képviselt, amely az előző 12 hónapban ransomware-incidenst élt át.

A Sophos évente megjelenő State of Ransomware sorozata a világ egyik legátfogóbb, gyártófüggetlen felmérése a zsarolóvírusok üzleti hatásairól. A 2025-ös retail kiadás külön a kiskereskedelmi szektor kitettségét és védekezési stratégiáit vizsgálta, 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Novembertől egy jól működő szolgáltatást csináltak ki

A kormány túl szigorú volt? Olyan lépésre fáztak rá a magyar cégek, amit az EU sem kért

Kevesebb figyelmet kapó, ám annál fontosabb változást hozott november elseje, amely a cégek számára rendkívüli kellemetlenségekkel jár.

Az első év végén piacvezető szerepre tör a One

Januárban lesz egy éves a One, de a márkát már nyár végén többen említették a piackutatóknak, mint a korábbi Digit, vagy a Vodafone-t. Néhány hónap alatt 35 százalékkal növelték a vezetékes internetszolgáltatásuk értékesítését, és hamarosan bevezetnék az 5,5G-t.

Új fúzió: itt az MVM ONEnergy

November 1-én MVM ONEnergy Zrt. néven kezdte meg tevékenységét az MVM Csoport villamosenergia- és földgáz-trading és -nagykereskedelmi vállalata, amely Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként működik tovább – tájékoztatta a társaság az MTI-t hétfőn.

Végh Richárd, KAVOSZ

Megvan a Kavosz új vezérigazgatója

Hétfőtől Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi elnök-vezérigazgatója tölti be a Kavosz Zrt. vezérigazgatói pozícióját, közölte a cég.

A 4iG elnöke az egyiptomi elnökkel tárgyalt a digitális együttműködésről

Jászai Gellért – úgyis mint a Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet – Orbán Viktor delegációjának tagjaként részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségén.

Gyros

Gondok voltak a tisztasággal, ezért országos razzia indul a gyrososoknál

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Omoda

Berobbantak a magyar piacra a kínai autók, terjeszkedik a forgalmazó

Megkezdte a terjeszkedést a közép-kelet-európai régióban az Omoda és Jaecoo autómárka magyarországi importőre, a Genius Automotive Europe Kft.: október végén elindította a romániai piacon a kínai Chery Group két márkájának forgalmazását, decemberben pedig Bulgáriában vezeti be őket – tájékoztatta a társaság az MTI-t.

Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

Erősen mínuszos a magyarországi digitális kereskedelmi forgalom. Ez azt jelenti, hogy jóval több pénz áramlik ki az országból a külföldi webshopokban elvásárolt forintjainkból, mint amennyi beérkezik a hazai tulajdonú, online áruházakban elköltött összegekből. Magyarországon nemcsak a kínai szereplőkkel kell megküzdenünk, hanem a régiós passzátszelet fújó cseh és lengyel versenytársakkal is.

Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

A Reuters értesülései szerint a Netflix mérlegeli a Warner Bros Discovery stúdió- és streaming üzletágának megvásárlását.

Újabb pénzvisszafizetési garanciát vállal a MÁV

Helyjegyesek, figyelem! Visszakaphatják a pénzüket a MÁV-tól

Felelősséget vállal a MÁV most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is: november 1-jétől 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de az a kocsi bármilyen okból nem tud közlekedni az adott vonatban.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168