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Fizet a Temu, mint a katonatiszt a magyaroknak

mfor.hu

Összesen több mint 1,3 milliárd forintot fizet a Temu a magyaroknak. Az online piactér európai üzemeltetőjének egyfelől több mint 880 millió forintot kell visszautalnia az itteni vásárlóknak, másrészt jókora bírságot is kénytelen megfizetni, ami a magyar államkasszát gyarapítja.

Legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője annak az eljárásnak az eredményeként, amelyet április végén zárt le a Gazdasági Versenyhivatal.

A GVH számos problémát tárt fel a cégnél.

Megállapította, hogy a Temu üzemeltetője

  • áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását,
  • nem tudta igazolni az „akár 95 százalék” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek,
  • olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyeknél árkedvezmény valójában nem volt,
  • olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék,
  • megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temu-t működtető Whaleco elismerte a feltárt jogsértéseket és vállalta egy átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását.

A GVH rengeteg problémát észlelt a kínai cégnél
A GVH rengeteg problémát észlelt a kínai cégnél
Fotó: Facebook

Emellett vállalta, hogy

2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a Temu weboldalon vagy az applikációban.

Az érintett fogyasztók értesítését már meg is kezdték: ezekben a napokban e-mailben egy dedikált aktiváló linket küldenek nekik, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat.

Amennyiben a fogyasztóknak igazoltan kifizetett összeg nem éri el a 882 millió forintot, a Temu-t működtető cég a különbözetet köteles bírság formájában befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A GVH Versenytanácsa emellett április végén további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét, ezt a cég már be is fizette az államkasszába. A többi vállaláspontos végrehajtását pedig tüzetesen ellenőrzi majd a GVH.

Nem a Temu az első online piactér, amely fennakadt a versenyhivatal szűrőjén. A Wish 2023 februárjában mintegy 100-151 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta összesen mintegy 150-225 millió forint értékben. Az About-You üzemeltetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH-eljárás nyomán. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság, az Allegro-ra pedig június végén 42,5 millió forintos bírságot szabott ki.

A GVH az idén már több mint 1,5 milliárd forintot hozott a magyar központi költségvetésnek, 2020 áprilisa óta pedig több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt ért el a magyar fogyasztók számára - számolt be a hatóság.

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