Fizet a Temu, mint a katonatiszt a magyaroknak

Legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője annak az eljárásnak az eredményeként, amelyet április végén zárt le a Gazdasági Versenyhivatal.

A GVH számos problémát tárt fel a cégnél.

Megállapította, hogy a Temu üzemeltetője

áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását,

nem tudta igazolni az „akár 95 százalék” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek,

olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyeknél árkedvezmény valójában nem volt,

olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék,

megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temu-t működtető Whaleco elismerte a feltárt jogsértéseket és vállalta egy átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását.

A GVH rengeteg problémát észlelt a kínai cégnél

Fotó: Facebook

Emellett vállalta, hogy

2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a Temu weboldalon vagy az applikációban.

Az érintett fogyasztók értesítését már meg is kezdték: ezekben a napokban e-mailben egy dedikált aktiváló linket küldenek nekik, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat.

Amennyiben a fogyasztóknak igazoltan kifizetett összeg nem éri el a 882 millió forintot, a Temu-t működtető cég a különbözetet köteles bírság formájában befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A GVH Versenytanácsa emellett április végén további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét, ezt a cég már be is fizette az államkasszába. A többi vállaláspontos végrehajtását pedig tüzetesen ellenőrzi majd a GVH.

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Nem a Temu az első online piactér, amely fennakadt a versenyhivatal szűrőjén. A Wish 2023 februárjában mintegy 100-151 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta összesen mintegy 150-225 millió forint értékben. Az About-You üzemeltetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH-eljárás nyomán. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság, az Allegro-ra pedig június végén 42,5 millió forintos bírságot szabott ki.

A GVH az idén már több mint 1,5 milliárd forintot hozott a magyar központi költségvetésnek, 2020 áprilisa óta pedig több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt ért el a magyar fogyasztók számára - számolt be a hatóság.