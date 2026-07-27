Fizethettek a NAV-nak Balásy Gyula cégei

A G7 vette észre, hogy Balásy Gyula két vállalatával szemben is megszüntette a még májusban indított végrehajtást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Egy harmadik céggel szemben még folyamatban van ugyan az eljárás, de hamarosan ez is lezárulhat.

A portál szerint a végrehajtások megszüntetése valószínűleg annak köszönhető, hogy a vállalatok számláinak zárolását részlegesen feloldották, így a cégek ki tudták fizetni tartozásaikat.

A New Land Media Kft. elleni végrehajtást július 23-án, a Lounge Event Kft.-vel szembeni eljárást pedig egy nappal később szüntette meg az adóhatóság. A cikk kiemelte, a csoport harmadik meghatározó cége, a Lounge Event Kft. elleni végrehajtás elvileg még folyamatban van, de ha a megoldást tényleg a számlák zárolásának részleges feloldása jelentette, akkor napokon belül ebben is változás lehet.

A G7 információi szerint a Balásy-csoport állami átvilágítása augusztus elején záródhat le. Ezt követően a nemzeti vagyonkezelő, illetve az ebben az ügyben felettes szervként eljáró Miniszterelnökség dönthet az átvételről.