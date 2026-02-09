5p
Fogy a türelem a gödi Samsung gyár súlyos mérgezései miatt – Magyar Péter lépéseket ígér

Már 2023-ban vizsgálódtak az ügyben.

A Telex cikkében számolt be a Samsung SDI gödi gyárában tapasztalt munkavédelmi szabálytalanságokról. A cikk szerint még 2023 tavaszának egyik kormányülésén került egy erről szóló jelentés a kormánytagok asztalára, amelyet az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzeti Információs Központ készített.

Mint írták, a munkavédelmi hatóság korábban többször ellenőrizte és többször meg is büntette a Samsungot, amiért határértéket meghaladó mennyiségű rákkeltő vegyi anyag belégzésének tette ki a dolgozói egy részét. Ez a probléma tehát ismert volt a döntéshozók előtt. A titkosszolgálati jelentés szerint azonban a Samsung az ismétlődő büntetések ellenére gyakorlatilag semmit sem tett az ügy megoldása érdekében.

A portál szerint a cég 2023 márciusában maga szólt a munkavédelmi hatóságnak egy rendkívül súlyos, a határértéket több mint kétszázszorosan meghaladó mérgezésről. Az Alkotmányvédelmi Hivatal titkos adatgyűjtése szerint azonban a Samsung belső és a hatóságokkal nem megosztott mérései szerint ezeknél is sokkal súlyosabb mérgezések történtek a gyárban. A jelentés szerint ezeknek a méréseknek az adatait a Samsung nem osztotta meg az őt ellenőrző munkavédelmi hatósággal.

A Telex a kormányülés eseményeire rálátó két forrása szerint a jelentés több minisztert megdöbbentett. A Samsung SDI gödi üzemeiben akkoriban hónapról hónapra egyre több akkumulátort gyártottak, a cég folyamatosan, egyre magasabb fizetésekért toborzott, és az időszak gazdasági növekedésének első számú motorja volt. A kormányban az a vélekedés dominált, hogy a magyar gazdaság az akkumulátoriparral néhány éven belül ugrásszerű növekedést tud elérni, aminek a koreai Samsung magyar leányvállalata lesz a zászlóshajója.

Fordult a politikai széljárás?

A cikk szerint Orbán Viktor miniszterelnök szűk köréhez már 2022-ben eljutottak olyan értesülések, amelyek szerint a Samsung nem oszt meg minden adatot a hatóságokkal a gyárban tapasztalható mérgezésekről, és nem tesz semmit azok felszámolásáért. A 2022 tavasza óta Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal ezért titkos adatgyűjtést indított a céggel szemben. A feladat az volt, hogy kiderítsék, valójában milyen szintű mérgezésnek teszi ki a dolgozóit a cég, tesz-e ezek ellen valódi lépéseket, és őszintén kommunikál-e ezekről a hatósággal és a kormánnyal.

A vizsgálat arra jutott, hogy a legrosszabb sejtések igazak: a cég rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, sőt a belső mérései sokkal rosszabb eredményeket mutatnak azoknál a méréseknél, amelyek eredményeit megosztották a munkavédelmi hatósággal. A kormány asztalára került jelentésben is az áll, hogy a Samsung gyakorlatilag semmit nem tett a mérgezések felszámolásáért, és tudatosan igyekezett eltitkolni azokat – áll a cikkben.

A portál kiemelte, a munkavédelmi hatóság ekkor már a harmadik eljárást folytatta a Samsung SDI-vel szemben, és annak a végén joga lett volna felfüggeszteni a gyártást a gödi üzem szennyezéssel érintett részén. Mivel a legsúlyosabb mérgezés egy pótolhatatlan üzemrészen történt, annak lezárása praktikusan az egész gödi komplexum leállítását jelentette volna.

A Telex forrásai szerint a kormányülésen felmerült, milyen utasítást adjanak a munkavédelmi hatóságnak, zárassák-e be a gyárat, vagy sem. Mint írták, úgy tudják, hogy a titkosszolgálatokat felügyelő és a közvélemény-kutatások eredményeit ismertető Rogán Antal a Samsung működésének felfüggesztése mellett érvelt.

A lap cikkében úgy fogalmaz, hogy egyik forrásuk szerint Rogán Antal

az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a Samsung-gyárban történteket, és arra figyelmeztette a minisztertársait, hogy a mérgezések nyilvánosságra kerülése súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra.

Más miniszterek ugyanakkor amellett érveltek, hogy a gyár bezáratása jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. A kormányülésen végül az a döntés született, hogy nem állíttatják le a gyárat, és őszig adnak határidőt a problémák megoldására – derült ki a cikkből.

Magyar Péter: ki kell vizsgálni az akkugyárakat

A Telex cikkére Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejegyzésében reagált, egyebek mellett arról írva, hogy

a leendő Tisza-kormány az összes akkumulátoripari beruházással kapcsolatos visszaélést kivizsgál, nyilvánosságra hozzuk a titkos kormánydöntéseket, illetve hogy kinek a felelőssége, hogy akár engedély hiányában is működhettek az emberi egészséget súlyosan károsító üzemek.

Bejelentette, a Tisza országos akkuipari szakhatóságot állít fel, minden üzem környezetvédelmi és működési engedélyét felülvizsgálja. Az uniós és magyar egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartatja. Amennyiben bármely üzem akár az ott dolgozók, akár a környéken élők egészségét veszélyezteti, úgy az érintett üzem működését haladéktalanul felfüggesztjük – tette hozzá.

