Folytatódik a 4iG távközlési üzletágának stratégiai átalakítása

Áprilisban kezdte meg a 4iG Nyrt. távközlési vállalatainak stratégiai átalakítását. Az infokommunikációs vállalatcsoport stratégiai célja, hogy a számos iparági kompetenciát egyesítő cégcsoport a B2B és B2C szolgáltatási szegmenseiben működő vállalatait konszolidálja, valamint egységes szervezeti és irányítási struktúrával rendelkező vállalatcsoportot alakítson ki, amely egységes márkanév alatt, piaci súlyának megfelelő hatékonysággal képes fellépni a magyarországi és nemzetközi piacokon. A folyamat részeként, az akvizíciók, az értékesítés, vállalati integráció és műszaki konszolidáció területén kiemelkedő ágazati tapasztalatokkal rendelkező vezetők érkeznek a távközlési vállalatok élére.

Antenna Hungária Zrt.

A 4iG Nyrt. telekommunikációs portfólióját összefogó Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatói pozícióját július 1-től Király István tölti be. Az üzletág elsőszámú vezetőjeként a szakember feladata az üzleti folyamatok összehangolása, a működési szinergiák kihasználásával a csoport eredményességének javítása, illetve a távközlési vállalatok közös fejlődési és üzleti stratégiájának meghatározása lesz.

4iG International

A távközlési üzletág külföldi leányvállalatainak irányítását a nemzetközi szintéren is kiemelkedő ágazati tapasztalatokkal rendelkező Budafoki Róbert vette át, akit a 4iG-n belül Tiranai központtal létrejövő új szervezeti egység, a 4iG International elsőszámú vezetőjévé neveztek ki. Budafoki Róbert a montenegrói mobilszolgáltató ONE Crna Gora, valamint két albán telekommunikációs leányvállalat a ONE Telecommunications és az ALBtelecom működtetéséért és fejlesztéséért felel. Első számú feladata pedig a két albániai leányvállalat egy márkanév alatt történő integrációjának, illetve egyesítésének felügyelete lesz.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Szintén július 1-től a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. és leányvállalatai – az Invitel Zrt., a DIGI Infrastruktúra Zrt., és az i-TV Zrt. – irányítását ügyvezetőként Tábori Tamás veszi át Király Istvántól, aki jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a szervezeti integráció és az agilis működés bevezetésének területein. Tábori Tamástól a 4iG igazgatósága az üzleti működés hatékonyságának növelését, a DIGI csoport szolgáltatásainak fejlesztését, illetve a társaság integrációra való felkészítését várja.

Invitech ICT Services Kft.

A korábbi bejelentésnek megfelelően 2022. július 1-től Bőthe Csaba az Invitech vezérigazgatója, aki a vállalat éléről leköszönő Gerald Grace feladatait veszi át. A három évtizedes szakmai múlttal rendelkező szakember a Yetteltől érkezik a társasághoz. Bőthe Csaba jól ismeri a vállalatot, hiszen korábban (2018-2019 között) már irányította a társaság marketing és üzleti támogatási területeit.

A távközlési vállalatcsoporthoz frissen csatlakozó, elismert és jelentős iparági tapasztalatokkal rendelkező vezetők feladata az integrációs folyamatok támogatása mellett, az egyes leányvállalatok üzleti hatékonyságának növelése, illetve az eredményes piaci működés teltételeinek kialakítása lesz.