Fontos bejelentés érkezett a Lidltől

Az elmúlt idényben a Lidl és az UEFA Európa-liga, valamint az UEFA Konferencia-liga partnersége 36 nemzetet és 72 klubot hozott össze 342 játéknap során. Ennek köszönhetően a Nielsen Sports felmérése szerint a Lidl vált a tornák legláthatóbb szponzorává, miközben sikerült a rajongókat még közelebb hoznia a futball világához.

A Lidl közösségi kezdeményezései a torna során több ezer játékost, szurkolót és családot értek el. A 2024/25-ös szezonban az áruházlánc:

több mint 18 ezer adag friss gyümölcsöt biztosított a stadionok látogatóinak, hogy energiát adjon a szurkoláshoz,

4685 jegyet osztott szét Európa-szerte, ezzel támogatva a Lidl vásárlókat és családokat, hogy testközelből tapasztalhassák meg az európai élvonalbeli labdarúgás nyújtotta élményt,

7524 futballrajongó gyermek lett a Lidl Kids Team tagja, akik kedvenc focistáikkal együtt léphettek pályára, és testközelből élhették át a mérkőzések varázsát.

A Lidl nemzetközi szinten a 2025/2026-os szezonra is nagyszerű lehetőségeggel készül a szurkolók számára – megnyerhető belépőjegyek és a Lidl Kids Team élmények mellett egészséges, friss élelmiszereket biztosít a mérkőzésekre látogatóknak. Ez a partnerség megerősíti a Lidl elkötelezettségét az aktív életmód népszerűsítése, a közösségek támogatása, valamint a labdarúgás szélesebb körben való elérhetővé tétele mellett. A tudatos táplálkozás és az aktív életmód fontosságát hangsúlyozva a Lidl az UEFA Európa-ligával és az UEFA Konferencia-ligával kötött folyamatos partnersége révén nemcsak a világszínvonalú futballt támogatja, hanem felejthetetlen, életre szóló élményeket nyújt a szurkolók és a családok számára egész Európában.