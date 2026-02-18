3p

Fontos bejelentések érkeztek a Masterplasttól: teljesen átalakul a gyártás

Jelentős átalakításról döntött a Masterplast szigetelőanyag-gyártási portfóliójának áttekintése után a cég igazgatótanácsa, így a stabilabb eredményességet és megtérülést biztosító technológiák és telephelyek kerülnek előtérbe. Fejlesztik az EPS és az üveggyapot gyártását, lemondanak a kőzetgyapot gyártásáról – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A Masterplast a lengyel Selena FM S.A.-val üveggyapotgyártás-fejlesztési terven dolgozik, és vizsgálja az eddigi kapacitások bővítési lehetőségét. Terveik szerint így hatékonyabban szolgálhatnák ki a piaci igényeket, javulhatna a termelési hatékonysága, nőhetne a magasabb hozzáadott értékű termékek aránya.

A megvalósításhoz vizsgálják a finanszírozási lehetőségeket, állami támogatásokat és pályázati forrásokat keresnek, és tárgyalnak a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA, Hungarian Investment Promotion Agency) is – írták. A közlemény szerint az EPS (expandált polisztirol) hőszigetelők továbbra is kulcsszerepet töltenek be az épületenergetikai piacon, de gyártóként a megfelelő kapacitáskihasználtságot és méretgazdaságosságot is szem előtt kell tartani, ezért káli EPS-gyárban felfuttatják a termelést, az olaszországit pedig megszüntetik, de az ottani piacot továbbra is stratégiai jelentőségűnek tekintik. A gyártósort megpróbálják hasznosítani, az eszközállomány átcsoportosítása ugyanis javíthatja a költséghatékonyságot és a jövedelmezőséget.

A Market Építő Zrt.-vel közösen tervezett kőzetgyapotgyár-beruházást szintén leállítják, mert a termelés feltételei kedvezőtlenül alakultak a költségek emelkedése miatt.

A Masterplast az átalakítások után rugalmasabb és költséghatékonyabb struktúrával, a kereslethez igazított kapacitásokkal és versenyképes termékportfólióval várhatja a piac fellendülését. Az EU épületenergetikai célkitűzései miatt a következő években jelentős kereslet várható, ezért az európai szigetelőanyag-gyártás meghatározó üzleti terület maradhat, amennyiben a tervezett fejlesztések alacsonyabb technológiai kockázatokkal és nagyobb nyereséggel valósulhatnak meg – tették hozzá.

Az 1997-ben alapított Masterplast Közép-Európa legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag-gyártója, munkatársainak száma meghaladja az 1100-at, exportpartnerein keresztül az európai országok többségében jelen van. Árbevétele 2023-ban meghaladta a 145 millió eurót, 2024-ben a 136 millió eurót, vesztesége közben 15,6 millió euróról 4,6 millió euróra csökkent – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A társaság prémium kategóriás kibocsátó, részvényei kedden 2900 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi 1 évben 2210 és 3130 forint között változott.

