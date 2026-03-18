Fontos bejelentést tett az Aldi

Az új visszaváltási rendszer bevezetése óta az Aldi valamennyi magyarországi áruházában üzemelnek palackvisszaváltó automaták, és a bevezetés óta folyamatosan nő a leadott italcsomagolások mennyisége. Az áruházlánc jelenleg országszerte 187 üzletében több mint 300 automatát működtet, ezek közül 86 helyszínen nagy kapacitású, beépített készülékek segítik a kényelmes és gyors visszaváltást.

A 2025-ös év folyamán közel negyedmilliárd italcsomagolást váltottak vissza az áruházlánc üzleteiben, a visszaváltási rendszer indulása óta pedig 333 millió egyutas csomagolást adtak le a vásárlók. Egy-egy Aldi-áruházban naponta átlagosan mintegy 3500 palack kerül az automatákba, de a legforgalmasabb üzletekben akár 11 000-nél is több csomagolást is visszaváltanak egy nap alatt.

Az Aldi üzleteiben visszaváltott italcsomagolások között a műanyag és alumínium palackok adják az összes visszaváltás több mint 90 százalékát, a maradékot az üvegek teszik ki. A vásárlók továbbra is leggyakrabban a levásárolható bolti utalványt választják a visszaváltott palackok ellenértékének felhasználására – az automatákból kiadott összegek mintegy 80 százalékát így használják fel, közel 20 százalékát pedig utalás formájában kérik, a jótékony célú felajánlás aránya nem változott.

Az Aldi célja, hogy a vásárlók számára egyszerűen és gyorsan használható visszaváltási lehetőséget biztosítson, és ezzel is hozzájáruljon az italcsomagolások körforgásos gazdaságba történő visszajuttatásához és a környezeti terhelés csökkentéséhez.