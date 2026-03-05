Fontos bejelentést tett az Emirates

Március 5-én és 6-án több mint 100 járat indul és érkezik Dubajból. Ezek a járatok az utasok mellett létfontosságú árut – többek között romlandó élelmiszert és gyógyszert – is szállítanak a célállomásokra.

Az Emirates fokozatosan visszatér a szokásos menetrendjéhez, ám ez függ a szabad és biztonságos légtértől, valamint sok más működési követelmény teljesítésétől. A biztonság mindig elsődleges szempont, az Emirates minden lépését ennek megfelelően tervezi – tették hozzá.

A légitársaság arra kéri az utasokat, hogy csak megerősített foglalással érkezzenek a repülőtérre.