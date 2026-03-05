1p

Fontos bejelentést tett az Emirates

A légitársaság korlátozott járatszámmal újtraindította hálózatát.

Március 5-én és 6-án több mint 100 járat indul és érkezik Dubajból. Ezek a járatok az utasok mellett létfontosságú árut – többek között romlandó élelmiszert és gyógyszert – is szállítanak a célállomásokra. 

Az Emirates fokozatosan visszatér a szokásos menetrendjéhez, ám ez függ a szabad és  biztonságos légtértől, valamint sok más működési követelmény teljesítésétől. A biztonság mindig elsődleges szempont, az Emirates minden lépését ennek megfelelően tervezi – tették hozzá. 

A légitársaság arra kéri az utasokat, hogy csak megerősített foglalással érkezzenek a repülőtérre. 

A Nádor utcai bankfiók bejárata

Felújítás miatt bezárta az OTP az ország egyik legszebb bankfiókját

Az OTP a Nádor utcai kirendeltségét korszerűsíti.

A 4iG 5G hálózatot épít Észak-Macedóniában

A 4iG Csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA – Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül.

Izgalmas felmérés: 210 hazai cégvezetőt kérdeztek meg

A magyar cégvezetők fókuszában a technológiai átalakulás kényszere áll – közölte a PwC nemzetközi tanácsadó cég szerdán az MTI-vel a magyar vezérigazgatók körében végzett felmérése alapján.

Jövő hét vasárnapig ne számoljon a Wizz Air közel-keleti járataival

Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Elvándorlástól tartanak a cégek, gőzerővel zajlik a munka a minisztériumban

A nemek közötti bérkülönbségek betemetése a célja az Európai Unió új bértranszparencia-irányelvének. Idehaza még nincs meg a szabály magyar megfelelője, de a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozik az ügyön. Bár az uniós statisztikák szerint Magyarország nem teljesít jól a nemek közötti bruttó bérszakadék tekintetében, a cégek félelme nem ebből fakad: a vállalatok fokozódó elvándorlástól és munkahelyi feszültségektől tartanak. 

Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

A debreceni CATL akkumulátorgyárnak 2023-ban elég volt egy 500 ezer forintos kárlimitig terjedő környezetszennyezési felelősségbiztosítást csatolnia az engedélyezési dokumentációhoz. Az engedély kiadása óta változott a helyzet.

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

Lefolytatták a belső vizsgálatot.

Így teremthetnek versenyelőnyt a bizonytalanságból a biztosítók

A makrogazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek, a szabályozási környezet széttagoltsága, illetve a gyors technológiai változások egyre összetettebb és kiszámíthatatlanabb működési körülményeket teremtenek  világszerte a biztosítási szektor számára – állapítja meg az EY legfrissebb ágazati jelentése. Ezek a megatrendek a kihívások mellett azonban lehetőségeket is kínálnak.

Így szakadt ketté az Európai Unió a fenntarthatóság mentén

Számos fordulópontot és hajtűkanyart hozott az elmúlt bő egy évtized az ESG megítélésében az Európai Unióban. A fenntarthatósággal kapcsolatos értelmezések a hurráoptimizmus és a cégek ellenállása közötti skálán mozogtak, amire a szabályozói környezet is reagált. Az évek során az előírások sokat puhultak a kis- és közepes vállalkozások számára. Ebből viszont a nagyobb cégek, különösen a bankok, nem sokat éreznek.

4iG

A 4iG stratégiai megállapodást kötött egy cseh hadiipari céggel

A győri székhelyű RÁBA többségi tulajdonosa, a tőzsdén is jegyzett 4iG Group jelentett be nagyszabású, hosszútávú hadiipari megállapodásokat.

