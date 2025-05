Fontos dokumentum készült a magyar cégeknek

A tájékoztató szerint a fordítás kiemelt célja volt, hogy az érintettek számára is könnyen hozzáférhetővé váljon a fenntarthatósági beszámolás és vállalatirányítás szempontjából releváns, nemzetközi jelentőségű dokumentum. Bár a közzétett változat jelenleg nem minősül hivatalos fordításnak, szakmai gondossággal készült, és hűen tükrözi az eredeti szöveg tartalmát. A szabvány számos gyakorlati útmutatót tartalmaz az ESG-jelentést önkéntesen készítő magyar kkv-k számára, kiegészítve hasznos példákkal és számítási módszerekkel.

Már magyarul is olvasható a tőzsdén nem jegyzett mikro-, kis- és középvállalkozások számára készült önkéntes fenntarthatósági beszámolási szabvány (VSME) az EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) honlapján – közölte a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) Közhasznú Nonprofit Kft.

Már magyarul is elérhető.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!