2p
Vállalatok Adó Adózási szabályok, tudnivalók NAV

Fontos határidőre kell figyelni a magyar cégeknek – figyelmeztet a NAV

mfor.hu

A kisvállalati adót választókat érinti.

Jövőre még több cég választhatja a kisvállalati adót (kiva), ugyanis megduplázódik a belépési határ. Bármikor, akár év közben is lehet ugyan a kivára váltani, de a 2025-ös zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni és a bejelentést megtenni. A kiva alanyiság kezdő napjával a cégnek ugyanis mindenképp új, önálló üzleti éve kezdődik – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti- Adó- és Vámhivatal (NAV).

A 10 százalékos mértékű kiva kiváltja a 9 százalékos társasági adót és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót is. Amellett, hogy a kiva a két felsorolt adófajta megfizetése alól mentesít, adózatlanul hagyja a cégnél maradó nyereséget – emelte ki a NAV.

Több cégnek is megérheti az áttérés
Több cégnek is megérheti az áttérés
Fotó: Pixabay

Az áttérést azoknak a cégeknek érdemes megvizsgálni, amelyek jelentős bérköltséggel rendelkeznek, illetve nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik – ajánlotta a hivatal.

Kiemelték, nemcsak a bevételi küszöb nő a duplájára, hanem a munkavállalói létszámkorlát is. Így a 2026-os évre már azok a cégek is választhatják a kivát, amelyek legfeljebb 100 főt foglalkoztatnak, és legfeljebb 6 milliárd forint bevétellel és mérlegfőösszeggel rendelkeznek.

Emellett jövőre emelkednek a kiesési értékhatárok is: a kiva hatálya alatt maradhatnak a cégek mindaddig, amíg a foglalkoztatottak száma a 200 főt, illetve a bevétel a 12 milliárd forintot nem haladja meg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Így kártalanítaná a kormány a fizetésképtelen vagongyár beszállítóit

Így kártalanítaná a kormány a fizetésképtelen vagongyár beszállítóit

Társadalmi vitára bocsátották a tervet.

13 milliárd forint 300 új munkahelyért? Szijjártó Péter bejelentést tett

A Rheinmetall csarnokavatóján járt. 

A céges karácsony: szent vagy pénzkidobás?

A céges karácsony: szent vagy pénzkidobás?

A magyarországi munkáltatók továbbra is kitartanak a céges karácsonyi szokások mellett: ahol korábban volt ünnepi esemény, ott döntő többségben idén is megrendezik, és mindössze a cégek elenyésző hányada hagyott fel ezzel a hagyománnyal. A munkavállalók közel harmada szerint ugyanakkor mindez felesleges pénzköltés.

Nem akármilyen cég érkezik Magyarországra – Szijjártó Péter tett erről bejelentést

Négyszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve Budapesten hozza létre legnagyobb európai uniós és egyben az első térségbeli központját a világ egyik legjelentősebb alapkezelőjének számító Janus Henderson.

Új időszámítás kezdődik a magyar dróniparban

Stratégiai partnerségre lép a 4iG SDT és az Aeronautics.

Robbant az olcsó hitel – meglepő, még kiknek kedvez

A kkv-nak szóló kedvezményes hitelprogram a nagyvállalatok helyzetén is javít.

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Idén karácsonykor is több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé, ha csatlakozol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös Adni Öröm! tartósélelmiszer-adomány gyűjtéséhez. 2025. december 11. és 16. között több ezer önkéntes személyesen várja a vásárlók felajánlásait a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban.

A leggyakoribb munkaruházati problémák – Mire panaszkodnak a dolgozók?

A munkaruha-panaszok nem véletlenül gyakoriak: a munkaruházat sokkal több, mint egyszerű viselet. Közvetlenül befolyásolja a dolgozók komfortérzetét, biztonságát és a cég arculatát is. A kényelmetlen fazonok, a gyorsan elhasználódó anyagok vagy a nem megfelelő tisztítás mind csökkenthetik az alkalmazottak elégedettségét. Ez pedig hosszú távon következményeket is okozhat.

Erre a hírre Nagy Márton is megnyalhatja a száját

Az Aldi levajazta – 2018 óta nem láthattunk ilyen árcímkét

Olcsóbb lesz a vaj az egyik vezető diszkontláncnál.

Többen is bejelentkeztek a Videoton tulajdonosának – már vizsgálják a pályázatokat

Többen is bejelentkeztek a Videoton tulajdonosának – már vizsgálják a pályázatokat

Januárban születhet döntés.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168