Fontos hírt hozott a cégeknek az NGM

A Nemzetgazdasági Minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Mint írták, az elmúlt hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan egyeztetett a KAVOSZ, a VáFisz és az MFB szakértőivel. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 100 millió forintról 140 millió forintra növelték a maximálisan igényelhető hitelösszeget.

Lesznek cégek, akiknek ez segít

Fotó: Depositphotos

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár közölte, az ügyfél- és cégcsoport szintű limitet is megemelték, előbbit 150 millió forintról 200 millió forintra, utóbbit pedig 200 millió forintról 300 millió forintra. A hitelcélokra vonatkozó egyes feltételeket is rugalmasabbá tették. Sokak számára kedvező változás az is, hogy a vállalkozásoknak a jövőben lehetőségük lesz egy legfeljebb 20 százalékos emelt összegű utolsó tőketörlesztő részlet igénylésére.