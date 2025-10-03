Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Fontos hírt hozott a cégeknek az NGM

A Nemzetgazdasági Minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Mint írták, az elmúlt hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan egyeztetett a KAVOSZ, a VáFisz és az MFB szakértőivel. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 100 millió forintról 140 millió forintra növelték a maximálisan igényelhető hitelösszeget.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár közölte, az ügyfél- és cégcsoport szintű limitet is megemelték, előbbit 150 millió forintról 200 millió forintra, utóbbit pedig 200 millió forintról 300 millió forintra. A hitelcélokra vonatkozó egyes feltételeket is rugalmasabbá tették. Sokak számára kedvező változás az is, hogy a vállalkozásoknak a jövőben lehetőségük lesz egy legfeljebb 20 százalékos emelt összegű utolsó tőketörlesztő részlet igénylésére.

