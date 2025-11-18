Fontos hírt jelentett be az MBH Bank

A Fundamenta Lakáskassza többségi tulajdonrészének korábbi akvizícióját követően ezzel a lépéssel teljessé válik az MBH Bank lakásfinanszírozási ökoszisztémája; így az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni és meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon – írja a hitelintézet közleményében.

Az MBH Bank az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t a Biggeorge Holding leányvállalatától vásárolja meg. A Budapesti Értéktőzsdén bejelentett többlépcsős ügylet keretében az MBH Bank a szükséges engedélyek megszerzését követően először a vállalat 80 százalékos tulajdoni hányadát, majd – várhatóan 2028-ban, a vonatkozó feltételek fennállása esetén – a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét vásárolja meg. A lengyel leányvállalatot nem érinti a tranzakció. Az adásvételi szerződés megkötését független szakértők által támogatott átvilágítási folyamatok előzték meg, a tranzakció lezárása a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásához kötött.

Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként több mint 200, országos lefedettségű irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése.