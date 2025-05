Fontos hírt kaptak a magyar cégek

A Demján Sándor Program keretében két új termékkel bővült az EXIM kínálata – tájékoztatott Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményében.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az EXIM Magyarország hétfőn további két termékkel bővítette a bank Demján Sándor Programon belül elérhető finanszírozási konstrukcióit. A Jövő Exportőrei Forgóeszközhitel a hazai vállalkozások működését és vevőkörük bővítését támogatja, míg a Jövő Exportőrei Befektetési Hitel a magyarországi székhelyű vállalatok terjeszkedését és nemzetközi értékláncokba történő bekapcsolódását segíti elő.

Két új lehetőség

A Jövő Exportőrei Forgóeszközhitel olyan fix kamatozású konstrukció, amelyet kis-, közép- és – meghatározott feltételek mellett – nagyvállalatok is igényelhetnek működéstámogatásra, készletfinanszírozásra, valamint vevőkörük bővítésére. A finanszírozási lehetőség rugalmas, akár rulírozó formában is igénybe vehető euró alapon évi maximum 4,21 százalékos, forint alapon pedig évi maximum 5,21 százalékos kamattal. A hitelösszeg forintban maximum 1 milliárd, euróban pedig legfeljebb 2,5 millió lehet, amelyet akár 3 év futamidő és választható – 1, 3 vagy 6 havi – törlesztési ütemezés mellett igényelhetnek a vállalatok. A tőkét egyenlő vagy egyedi összegű részletekben, illetve akár a futamidő végén, egy összegben is lehet törleszteni.

A Jövő Exportőrei Befektetési Hitel olyan kis-, közép- és nagyvállalatok számára elérhető, fix kamatozású finanszírozási konstrukció, amely európai és belföldi cégekben való többségi részesedésszerzésre használható. A konstrukció legfeljebb 6 milliárd forint, vagy maximum 15 millió euró értékben igényelhető, akár 10 éves futamidő, fél éves rendelkezésre tartási és egyéves türelmi idő mellett, szintén rugalmas törlesztési feltételekkel euró alapon 3,7-5,7 százalékos, forint alapon pedig 5,2-7,2 százalékos kamattal.