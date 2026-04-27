Fontos hírt közölt a Magyar Telekom, ennek sok ügyfél örülhet

A Széchenyi Terv Plusz Program keretében, a Gigabit Magyarország Program uniós támogatásával 16 vármegyére kiterjedően fejleszt optikai hálózatot a Magyar Telekom – közölte a társaság.

A majdnem 20,32 milliárd forint vissza nem térítendő forrás felhasználásával újabb 118 ezer igényhelyet érhet el korszerű internet- és TV-szolgáltatást biztosító rendszer. A tervezési és engedélyeztetési folyamat elkezdődött, a kivitelezés 2028 végéig befejeződhet. Az érintett több mint 500 település listáját a Magyar Telekom oldalán tették közzé.

A társaság gigabitképes optikai hálózatát a közlemény szerint jelenleg több mint 3,16 millió háztartás és vállalkozás használja.