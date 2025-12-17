Fontos megállapodásokat ütött nyélbe a 4iG

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a Northrop Grumman együttműködik a következő generációs védelmi rendszerek területén – közölte a 4iG. A tájékoztatás szerint a felek a fejlett fegyverrendszerek, a drónelhárítás és az űripari technológiák területén vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.

A közleményben kiemelték, hogy a 4iG SDT előzetes megállapodást kötött a Northrop Grumman Corporation vállalattal. A világ top 5 védelmi technológiai gyártója közé tartozó vállalatcsoport és a 4iG SDT közötti együttműködés célja a közös projektek és ipari együttműködések feltérképezése a drónelhárítás, a korszerű fegyverrendszerek és fejlett védelmi technológiák, valamint az űripari megoldások területén.

A megállapodás strukturált keretet biztosít a felek számára az üzleti, technológiai és gyártási képességek összehangolt felméréséhez, valamint az együttműködési lehetőségek egyeztetéséhez. Az egyeztetések magukban foglalhatják a magyarországi gyártási és ipari tevékenységek lokalizációjának vizsgálatát, valamint az európai védelmi piacokhoz való hozzáférés lehetőségeit – írták a közleményben.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, a Northrop Grumman által fejlesztett korszerű fegyverrendszerek – köztük a GPS-alapú irányítórendszerekkel felszerelt okoslőszer-megoldások és a manőverező, nagy pontosságú lövedékek – a modern hadviselés legfejlettebb eszközeit képviselik. Ezek a rendszerek nemcsak a tűzerő alkalmazásának pontosságát és hatékonyságát növelik, hanem új ipari és technológiai lehetőségeket is megnyithatnak. Az előkészítés alatt álló együttműködés lehetőséget teremthet arra, hogy Magyarország a precíziós tűztámogatás és az intelligens fegyverrendszerek területén is meghatározó szereplővé váljon, és a hazai védelmi ipar bekapcsolódjon ezen csúcstechnológiák jövőbeni fejlesztésébe.

Sikerült megállapodni a tervekről

Újabb fontos ügyben lépett a 4iG

Emellett egy másik megállapodás is megszületett, ugyanis a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D), valamint leányvállalata, a REMRED Zrt. (REMRED) előzetes megállapodást kötött az amerikai vezető műholdplatform-gyártó Apex Technolgy, Inc (Apex) vállalattal egy európai műholdas tömeggyártási modell kialakításáról.

A háromoldalú megállapodás célja a műholdsorozatgyártási-folyamat meghonosítása Európában. A partnerség célja egy olyan, sorozatgyártásra alkalmas műholdgyártási rendszer kialakítása, amely kifejezetten az együttműködő, több műholdból álló rendszerekhez (műhold-konstellációkhoz) készül. Ez a megközelítés jelentősen csökkenti a fejlesztési költségeket és a gyártási időt, miközben egyenletesen magas minőséget biztosít – ismertették.

Az együttműködés az amerikai Apex nagyüzemi műholdgyártásban szerzett tapasztalataira, valamint a 4iG S&D és a REMRED mérnöki tudására és rendszerintegrációs képességeire épül, amely megteremti egy versenyképes európai műholdas iparág alapjait, a fejlesztéstől az alkalmazásig.

A háromoldalú együttműködés keretében a felek vizsgálják egy közös vállalat létrehozásának a lehetőségét, valamint egy műhold-konstellációs alkalmazásokra optimalizált gyártási modell kialakítását, amely az autóiparban bevált, standardizált és skálázható tömeggyártási logikát ülteti át a műholdgyártásba. A megközelítés jelentősen csökkentheti a fejlesztési és szállítási időt, kiszámítható minőséget és költséghatékony gyártást eredményez, valamint megfelel a kormányzati, védelmi és kereskedelmi megrendelők igényeinek világszerte. Az együttműködés eredményeként Európában egyedülálló módon egy gyors, költséghatékony és fokozatosan bővíthető műholdas tömeggyártási kapacitás jöhet létre, amely megfelel a globális műholdpiac elvárásainak a rövid szállítási határidőktől (12-18 hónapos szállítási ciklus) a bevált repülési technológiákra épülő megoldásokon át, a konstellációk gyártásáig – ismertették.