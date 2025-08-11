2p
Fontos megállapodást írt alá a 4iG

mfor.hu

Űripari érdekeltségről született megállapodás.

A 4iG cégcsoport tagja, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) és a EUTELSAT SA kötelező érvényű együttműködési megállapodást (MoU) írt alá hétfőn a tavaly november 20-án bejelentett HUSAT program megvalósítását érintő frekvenciahasználati jogokhoz és pályapozíciókhoz kapcsolódóan – közölte a 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A HUSAT program a legnagyobb, magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A HUSAT programban a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani, és a műholdak élettartama során üzemeltetni. A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és kettő szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) műhold kering majd – ismertették.

Aláírták a megállapodást
Fotó: Pixabay

Az együttműködési megállapodás tárgyát jelentő, és az EUTELSAT SA által a 4iG S&D-nek bérbe adandó pályapozíciót és frekvencia jogokat a felek a megállapodás alapján bizalmasan kívánják kezelni, ugyanakkor ezzel a bejelentéssel a 4iG S&D megerősíti, hogy az MoU jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez – írták.

A EUTELSAT SA egy vezető, több pályán saját műholdakat üzemeltető vállalat, amely több mint negyven éves múltra tekint vissza műholdflotta üzemeltetésében. Jelenleg 34 geostacionárius pályán és mintegy 600 alacsony pályán lévő távközlési műholddal rendelkezik, valamint műholdpozíciós jogok és frekvenciák kezelésével foglalkozik, együttműködve a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal – tájékoztatott a 4iG Nyrt.

