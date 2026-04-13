Fontos szakmai szervezet ajánlott partnerséget Magyar Péteréknek

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) gratulált a Tisza Párt választási győzelméhez és szakmai együttműködést ajánlott.

A VOSZ a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben így fogalmaz:

„A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége nevében, ezúton gratulálunk a Tisza Párt választási győzelméhez és – 25 ezer aktív vállalkozásunkkal és több, mint 60 ezer tagot számláló üzleti érdekeltségi körünkkel – felajánljuk szakmai együttműködésünket az új, demokratikus felhatalmazással rendelkező kormánynak.”

Majd úgy folytatják, hogy „a VOSZ küldetése – 1988-as alapítása óta, változatlanul – a magyarországi vállalkozások versenyképességének támogatása és a magyar piacgazdaság fejlesztése, közösen a gazdasági kormányzattal és a társadalmi párbeszéd résztvevőivel. Országunk elemi érdeke a gazdasági és társadalmi stabilitás, amely az üzleti siker és az értékteremtő munka alapja, ezért partneri kezet nyújtunk a nyugodt és támogató intézményi és gazdaságpolitikai környezet biztosításához.”

Kiemelik a hazai kis- és középvállalkozások hatékony elérésében és finanszírozásában végzett munkájukat, aminek zászlóshajója a Széchenyi Kártya Program. Ennek a gazdaságra gyakorolt hatásairól bővebben itt olvashatnak:

„Tagjainkkal, munkaadóként abban vagyunk érdekeltek, hogy minél magasabb hozzáadott értéket állítsunk elő, amely így egyre növekvő munkabéreket és életszínvonalat biztosít munkatársaiknak” – folytatják.

A VOSZ a közlemény végén megjegyzi, hogy kész az azonnali egyeztetések megkezdésére, hogy közös munkával kiszámítható, beruházásbarát, a hazai vállalkozások növekedését, a munkaerőpiac fejlődését és így a társadalmi jólétet támogató gazdasági környezetet biztosítsanak Magyarországon.

Gratulált a Bankszövetség Magyar Péternek

A Magyar Bankszövetség is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a választási győzelemhez. 

Az üzbég kormányfő-helyettessel tárgyalt a 4iG vezetője

Nagy, és egyben kicsi dobásra készül a Tesla

Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

Végleg eltűnik Hosszú Katinka legrégebbi cége

