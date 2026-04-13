Fontos szakmai szervezet ajánlott partnerséget Magyar Péteréknek

A VOSZ a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben így fogalmaz:

„A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége nevében, ezúton gratulálunk a Tisza Párt választási győzelméhez és – 25 ezer aktív vállalkozásunkkal és több, mint 60 ezer tagot számláló üzleti érdekeltségi körünkkel – felajánljuk szakmai együttműködésünket az új, demokratikus felhatalmazással rendelkező kormánynak.”

Majd úgy folytatják, hogy „a VOSZ küldetése – 1988-as alapítása óta, változatlanul – a magyarországi vállalkozások versenyképességének támogatása és a magyar piacgazdaság fejlesztése, közösen a gazdasági kormányzattal és a társadalmi párbeszéd résztvevőivel. Országunk elemi érdeke a gazdasági és társadalmi stabilitás, amely az üzleti siker és az értékteremtő munka alapja, ezért partneri kezet nyújtunk a nyugodt és támogató intézményi és gazdaságpolitikai környezet biztosításához.”

Kiemelik a hazai kis- és középvállalkozások hatékony elérésében és finanszírozásában végzett munkájukat, aminek zászlóshajója a Széchenyi Kártya Program. Ennek a gazdaságra gyakorolt hatásairól bővebben itt olvashatnak:

„Tagjainkkal, munkaadóként abban vagyunk érdekeltek, hogy minél magasabb hozzáadott értéket állítsunk elő, amely így egyre növekvő munkabéreket és életszínvonalat biztosít munkatársaiknak” – folytatják.