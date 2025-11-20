Fontos szinttől búcsúzik el a dízel ára

Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik – írja a holtankoljak.hu.
2025.11.20-án az átlagárak még a következők:
- 95-ös benzin: 579 Ft/liter
- Gázolaj: 600 Ft/liter
A fenti árak szombattól emelkedhetnek, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést. Az egyes kutak közötti eltérés azonban jelentős lehet. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin esetében a legalacsonyabb literenkénti ár ma 549 forint, a legmagasabb pedig 638 forint. A dízelnél ez a két érték 568 és 693 forint.
