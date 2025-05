Fontos tárgyalásokat jelentett be a 4iG

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint a találkozón a magyar delegáció bemutatta a vállalat űripari, valamint pilóta nélküli légi járművekkel (UAV), drónelhárító rendszerekkel (counter-UAS), valamint a védelmi digitalizációval kapcsolatos technológiai kompetenciáit. A felek több területen is feltérképezték a jövőbeni stratégiai együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a két ország védelmi iparának szorosabb összekapcsolására, valamint a regionális biztonsági és technológiai együttműködés erősítésére. A vállalat úgy fogalmazott, hogy a látogatás tovább erősíti a transzatlanti partnerséget, és hozzájárul Magyarország és az Egyesült Államok közötti védelmi és technológiai kapcsolatok elmélyítéséhez.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, valamint a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezetői hivatalos látogatást tettek a Pentagonban, ahol találkoztak Eric Ver Hage ellentengernaggyal, valamint az Egyesült Államok védelmi minisztériumának képviselőivel. A megbeszélésen részt vett Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete is.

