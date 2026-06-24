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Fontos tárgyaláson van túl Jászai Gellért

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Jó lehetőségekről tárgyaltak.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Abu-Dzabiban folytatott tárgyalásokat az Egyesült Arab Emírségek energiaipari és iparfejlesztési szektorának meghatározó szereplőivel. A megbeszélések középpontjában a közép-kelet-európai, valamint a nyugat-balkáni régió energetikai szektoraiban rejlő hosszú távú, stratégiai befektetési lehetőségek álltak. A tárgyalások rámutattak arra is, hogy az energetikai infrastruktúrák stratégiai jelentőségének felértékelődése új befektetési és üzletfejlesztési irányokat nyithat meg.

A magas szintű egyeztetéseken részt vett Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, az Egyesült Arab Emírségek ipari és fejlett technológiákért felelős minisztere, aki az Egyesült Arab Emírségek egyik legbefolyásosabb politikusa, üzletembere és energetikai vezetője. Al Jaber egyben az Abu-Dzabi állami tulajdonú, diverzifikált energetikai vállalatcsoportjaként működő ADNOC Group vezérigazgatója, valamint az ADNOC által alapított nemzetközi energetikai befektetési vállalat, az XRG ügyvezető elnöke, továbbá a Masdar elnöke is. Az XRG globális szinten több mint 150 milliárd dollár összértékű vállalati portfóliót és vagyont kezel, míg a Masdar több mint 40 országban működő, megújulóenergia-termelésre, energiatárolásra és zöldhidrogén-projektekre fókuszáló vállalat. A megbeszélésen emellett részt vett Mohamed Jameel Al Ramahi, a Masdar vezérigazgatója is.

Jászai Gellért a 4iG elnök-vezérigazgatója és Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, az Egyesült Arab Emírségek ipari és fejlett technológiákért felelős minisztere
Jászai Gellért a 4iG elnök-vezérigazgatója és Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, az Egyesült Arab Emírségek ipari és fejlett technológiákért felelős minisztere
Fotó: 4iG

A felek áttekintették a következő generációs infrastruktúrákhoz kapcsolódó beruházási irányokat, valamint a stratégiai partnerségek szerepét a régió gazdasági átalakulását meghatározó, nagy léptékű projektek megvalósításában. A megbeszéléseken kiemelt figyelmet kaptak azok a globális trendek, amelyek szerint az energetikai rendszerek – a távközlési, digitális, űripari és védelmi infrastruktúrákhoz hasonlóan – szuverenitási szempontból is kritikus infrastruktúrává válnak.

Az egyeztetéseken szó esett a modern adatközpontok és a mesterséges intelligencia-alapú technológiák gyorsan növekvő energiaigényéről, valamint arról, hogy az okoshálózatok elterjedése egyre szorosabb technológiai konvergenciát eredményez az infokommunikációs és az energetikai szektor között. Ebben a környezetben az iparági szereplők, a globális befektetők és a kormányzatok közötti stratégiai együttműködések jelentős hosszú távú értéket teremthetnek a közép-kelet-európai, valamint a nyugat-balkáni régió számára.

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