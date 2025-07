Fontos üzenetet tett közzé a BYD a magyar gyárról

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Ahogy arról tegnapi cikkünkben is írtunk, sajtóhírekre reagálva Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója közleményében közölte: az első európai autógyárát Szegeden építő BYD kitart Magyarország mellett, és nem változtatta meg a beruházás megvalósításáról és a termelés felfuttatásáról készített terveit.

A BYD hosszú távra tervez Európával, és a magyarországi gyár építése is a tervek szerint halad – közölte a BYD Hungary az MTI-vel szerdán.

