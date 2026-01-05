Fontos üzletről adott hírt a 4iG

A 4iG Nyrt. a BÉT honlapján arról tájékoztatott, hogy leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) által létrehozott projekttársaság, a 4iG SDT EGY Zrt. január 5-én vétel megvásárolta a Rába Járműipari Holding Nyrt. által kibocsátott 10 015 829 darab, egyenként 1000 forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvényből álló részvénycsomag kizárólagos tulajdonjogát.

A részvénycsomag 74,34 százalékos tulajdoni hányadot és 75,01 százalékos szavazati jogot biztosít. A társaság közleménye szerint az ügylet eredményeként a korábbi tulajdonosok – az N7 Holding Zrt. és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány – teljes egészében értékesítették részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban.

A közvetett tulajdonszerzéssel a 4iG SDT földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit. A Rába új jövőképe a tulajdonosváltást követően a magas hozzáadott értékű védelmi ipari termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint ezek exporttevékenységének fokozására épül.

A 4iG SDT az elmúlt időszakban a CSG Csoporttal, a TATRA TRUCKS-szal, valamint a Lockheed Martinnal megkötött stratégiai megállapodásokkal olyan technológiai és piaci hátteret alakított ki, amely lehetővé teszi a Rába számára, hogy új régiós és nemzetközi piacokon jelenjen meg, egyúttal érdemben hozzájárulnak a 4iG Csoport védelmi ipari üzletágának növekedési kilátásaihoz is.

Az akvizíció lezárása újabb mérföldkövet jelent a 4iG SDT védelmi ipari kompetenciáinak fejlesztésében. A tranzakció stratégiai célja, hogy a 4iG űr- és védelmi ipari holdingvállalatának szárazföldi rendszerek üzletága korszerű földi mobilitási képességekkel bővüljön, ezáltal egy integrált szárazföldi, légi és űripari technológiákra épülő, nemzetközi szinten is versenyképes védelmi ipari vállalatcsoport jöjjön létre. A Rába jelentős gyártási infrastruktúrája, több évtizedes mérnöki tudásbázisa és védelmi ipari tapasztalata, valamint a több mint 1200 fős, magasan képzett szakemberállománya együttesen biztosítanak stabil és kiszámítható alapot a 4iG SDT stratégiájának megvalósításához.