Fontos változtatásra készül a kormány, ennek sokan örülni fognak

A magyar kkv-k járnak jól.
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közlése szerint a kormány arról döntött, hogy a vállalkozói igényeket szem előtt tartva 200 millió forintról 400 millióra emeli a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét.

Az NGM emlékeztetett, a tárca 2025 márciusában indította el a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogramot (DSTP) azzal a céllal, hogy tőkét biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A program indulása óta már 115 pozitív befektetési döntés született, a jóváhagyott befektetések értéke pedig meghaladja a 22 milliárd forintot. A legnagyobb arányban eddig feldolgozóipari (30 százalék), élelmiszeripari, továbbá építőipari technológiai és szolgáltató vállalkozások jutottak forráshoz a program keretében.

Az NGM több változtatást is előkészített
Fotó: Depositphotos

A fél év alatt érkező vállalkozói visszajelzésekre reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt-vel módosítási javaslatokat készített elő, amelyek 2025 októberében lépnek életbe. Ennek értelmében:

  • a maximális befektetési összeg 200 millió forintról 400 millió forintra nő,
  • új iparágként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe.

Szintén kiemelkedő változtatás, hogy bővül a finanszírozás felhasználási céljainak köre, így a jövőben:

  • akvizíciókra, azaz üzletrész- vagy részvényvásárlásokra is fordítható a forrás,
  • tulajdonosi/vezetői kivásárlásokat is lehetővé tesz – különösen generációváltás esetén,
  • nem spekulatív célú ingatlanvásárlás és -fejlesztés is bekerül a célok közé,
  • forgóeszköz-finanszírozás is megvalósítható legfeljebb a befektetés 50 százalékáig.

Tízmilliárddal kevesebb pénzből gazdálkodhat a közmédia 2026-ban

Feltéve, ha elfogadják a tervezetet.

Veszélyes időszak kezdődik a boltokban

A körültekintő vásárlásra hívja fel a fogyasztók figyelmét a karácsonyi időszakban a a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Ne dőljünk be a szezonális akcióknak és kerüljük az impulzusvásárlást!

Újraindult a termelés a Mol Dunai Finomítójában

Múlt hét elején keletkezett tűz a százhalombattai üzemben.

Megtorpanhat az elektromos átállás Európában: támogatások nélkül lassul a BEV-piac

Az elektromos autók piaci térnyerése Európában továbbra is erősen függ az állami ösztönzőktől. Ahol a támogatásokat csökkentették vagy megszüntették, ott az eladások drámai visszaesést mutatnak – miközben a magasabb jövedelmű országokban a BEV-ek már a mainstream piac részévé váltak – olvasható a NextAuto cikkében.

Tarolt a BYD, elesett a Tesla az európai újautó-piacon

Az Európai Unióban 10 százalékkal, 888 ezer 672-re nőtt az új autók eladása szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.

Az idén 80 százalékkal csökkentek a járatkésések – de csak a repülőtéren

A HungaroControl legfrissebb jelentése szerint 2025 első három negyedévében több mint 7 százalékkal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80 százalékkal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben – jelentette kedden a légiforgalmi irányító.

A Lukoil eladja nemzetközi eszközeit a szankciók miatt

A Lukoil orosz olajtársaság eladná külföldi érdekeltségeit a vele szemben bevezetett szankciók miatt.  

Kitört az AI-forradalom Magyarországon, de van hová fejlődni

A cégvezetők körében megoszlanak a vélemények.

Itt a CATL akkugyárának újabb dobása

A kínai vállalat ismét toborozni kezdett.

Megint vizsgálódik a GVH – mit kaptak a magyar vásárlók az e-kereskedelmi óriástól?

A Wish vállalásainak betartását nyomozza a GVH.

