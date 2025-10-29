Fontos változtatásra készül a kormány, ennek sokan örülni fognak

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közlése szerint a kormány arról döntött, hogy a vállalkozói igényeket szem előtt tartva 200 millió forintról 400 millióra emeli a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét.

Az NGM emlékeztetett, a tárca 2025 márciusában indította el a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogramot (DSTP) azzal a céllal, hogy tőkét biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A program indulása óta már 115 pozitív befektetési döntés született, a jóváhagyott befektetések értéke pedig meghaladja a 22 milliárd forintot. A legnagyobb arányban eddig feldolgozóipari (30 százalék), élelmiszeripari, továbbá építőipari technológiai és szolgáltató vállalkozások jutottak forráshoz a program keretében.

Az NGM több változtatást is előkészített

Fotó: Depositphotos

A fél év alatt érkező vállalkozói visszajelzésekre reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt-vel módosítási javaslatokat készített elő, amelyek 2025 októberében lépnek életbe. Ennek értelmében:

a maximális befektetési összeg 200 millió forintról 400 millió forintra nő,

új iparágként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe.

Szintén kiemelkedő változtatás, hogy bővül a finanszírozás felhasználási céljainak köre, így a jövőben: