Vállalatok CATL Debrecen

Fordulat: engedélymódosítást kér a debreceni CATL

mfor.hu

Környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván alkalmazni debreceni gyárában a CATL, ezért a cég környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz – közölte a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL Debrecen) csütörtökön az MTI-vel.

Emlékezettek: az illetékes hatóság 2023-ban adta ki az üzem egységes környezethasználati engedélyét, amit két alkalommal (2023-ban és 2024-ben) módosítottak. Az engedélyeknek megfelelően a modulgyártás próbaüzeme szeptemberben megkezdődött a Déli Ipari Parkban, a cellagyártás pedig a tervek szerint ez év végén indul el.

A környezethasználati engedély módosításának célja, hogy kevesebb vizet és energiát használjanak fel – idézte a közlemény Matt Shent, a CATL Debrecen ügyvezető igazgatóját, aki hozzátette, abban nincs változás, hogy a magyar és az európai uniós környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, szigorú üzemeltetési és ellenőrzési rendszert alakítanak ki.

A cég tájékoztatása szerint az új típusú, adiabatikus hűtőtornyok alkalmazásával közel harmadával csökkenhet a hűtésre felhasznált víz mennyisége, a hűtéshez kizárólag szürkevizet használnának a kapcsolódó városi infrastruktúra kiépítése után, ezzel csökkentve az üzem környezetvédelmi és vízvédelmi lábnyomát.

A közleményben kiemelték: a korábbi tervekkel ellentétben a CATL Debrecen nem tervezi saját NMP-regeneráló (n-metil-2-pirrrolidon) létesítmény építését.

Hirtelen fontos döntéseket hoztak
Fotó: Facebook/CATL

A gyártási folyamatok során keletkező, újrahasznosítható vizes NMP-t hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező, szakértő partnerek szállítják el, ami megfelel a környezetvédelmi előírásoknak. Továbbá technológiaváltást is terveznek: a nikkel-kobalt-mangán (NCM) kémiájú akkumulátor cellák mellett lítium-vasfoszfát (LFP) kémiájú akkumulátorokat is gyártanak majd Debrecenben. A gyártási folyamatok optimalizálásával, a hővisszanyerő rendszerek fejlesztésével, az égőberendezések és kemencék energiahatékonyságának javításával a debreceni üzemben közel harmadára csökken a gyártási tevékenység átlagos fajlagos energiaigénye – írták.

A közleményben megjegyezték: a CATL az elmúlt öt évben mintegy 49 ezer új szabadalmi kérelmet nyújtott be és folyamatosan fejleszti gyártási technológiáját. A világ legnagyobb akkumulátorgyártója 2022 nyarán jelentette be, hogy Debrecenben építi meg második európai gyártóegységét.

Érdekesség, hogy a 24.hu nemrég arról írt, hogy egy elbocsájtott mérnök a CATL biztonsági hiányosságaikról beszélt, de a gyár és a kormányhivatal ezt cáfolta. 

