Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Samsung

Fordulat: nem gyárthat akkumulátorokat a gödi Samsung-gyár

Megsemmisítették a működéshez szükséges engedélyt.

Megsemmisítette a gödi Samsung SDI akkumulátor gyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a Budapest Környéki Törvényszék – írta meg a Telex az EMLA Egyesületre hivatkozva.

Eszerint az írásos ítélet átvételétől számítva a Samsung üzemében nem végezhetnek ilyen engedélyhez kötött tevékenységet, így nem gyárthatnak akkumulátorokat sem.

Az elsőfokú bíróság tavaly tavasszal igazat adott a pert indító civileknek és felfüggesztette a Samsung környezethasználati engedélyét. A kormányhivatal azonban előállt egy olyan magyarázattal, ami szerint a gyártást nem kell leállítani, csak le kell vinni arra a szintre, ami még nem engedélyköteles. A gyár ennek megfelelően nem állt le, majd ősszel, a másodfokú bíróságon visszaszerezte a működés jogát.

A mostani bírósági ítéletnél nincs másodfok, a Kormányhivatal vagy a Samsung csak a Kúriához fordulhatnak, ami csak akkor másíthatja meg az elsőfokú bíróság döntését, ha arra jut, hogy a Törvényszék a döntéshozatalkor súlyos hibát ejtett. Továbbá tavaly szeptember óta szigorodott az akkugyárakra vonatkozó szabályozás, és most már akkumulátorokat kis mennyiségben sem lehet környezetvédelmi engedély nélkül gyártani – írja a Telex EMLA Egyesület jogászára hivatkozva. 

Beveszi Magyarországot a kínai autómárka

A BYD lendületesen bővíti márkakereskedői hálózatát Magyarországon, Pécsen megnyílt az első, új márkaarculattal rendelkező vidéki kereskedés, és további három értékesítési pont is megkezdte működését a napokban.

Lecsaptak a szúnyogirtókra

Az egyajánlatos közbeszerzések okait keresik a versenyhatóság szakértői.

Az intézményi befektetőknek zárt körben tartott előadáson elhangzottak alapján erre lehet következtetni.

A szekszárdi uszoda megnyitója

A Közbeszerzési Értesítőben derült ki a végleges ár, de csak miután Orbán Viktor miniszterelnök átadta.

A bűvös szám

Mind a Széchenyi Kártya Program keretében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Görög Zita tulajdonosként lép fel

A modell és színésznő üzletrészt vásárolt a Devergoban, és ezzel új fejezet kezdődik Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb farmer divatmárkájának az életében.

Ilyen gyorsak lesznek a vonatok – nincs már vágányzár Rákosrendező állomásánál

Hétfőtől az érintett szakaszokon megszűntek a lassújelek, és a korábbi sebességkorlátozások – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán.

Legjobb vállalatok

A Deloitte 26 kiemelkedő hazai vállalatot díjazott. 

Fontos hírt hozott a cégeknek az NGM

Ez még jól jöhet.

A német hadiipar fontos cége fejleszt Zalaegerszegen.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

