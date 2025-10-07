Fordulat: nem gyárthat akkumulátorokat a gödi Samsung-gyár

Megsemmisítette a gödi Samsung SDI akkumulátor gyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a Budapest Környéki Törvényszék – írta meg a Telex az EMLA Egyesületre hivatkozva.

Eszerint az írásos ítélet átvételétől számítva a Samsung üzemében nem végezhetnek ilyen engedélyhez kötött tevékenységet, így nem gyárthatnak akkumulátorokat sem.

Az elsőfokú bíróság tavaly tavasszal igazat adott a pert indító civileknek és felfüggesztette a Samsung környezethasználati engedélyét. A kormányhivatal azonban előállt egy olyan magyarázattal, ami szerint a gyártást nem kell leállítani, csak le kell vinni arra a szintre, ami még nem engedélyköteles. A gyár ennek megfelelően nem állt le, majd ősszel, a másodfokú bíróságon visszaszerezte a működés jogát.

A mostani bírósági ítéletnél nincs másodfok, a Kormányhivatal vagy a Samsung csak a Kúriához fordulhatnak, ami csak akkor másíthatja meg az elsőfokú bíróság döntését, ha arra jut, hogy a Törvényszék a döntéshozatalkor súlyos hibát ejtett. Továbbá tavaly szeptember óta szigorodott az akkugyárakra vonatkozó szabályozás, és most már akkumulátorokat kis mennyiségben sem lehet környezetvédelmi engedély nélkül gyártani – írja a Telex EMLA Egyesület jogászára hivatkozva.