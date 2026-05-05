Főszerkesztőváltás történt az Index élén

Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el. Főszerkesztőként közel féltucat fontos közéleti időszakot vezényelt le, legtöbb esetben az Index nyerte a közéleti újságok látogatottsági versenyét – írja az Indamedia csoport közleményében.

A lap új főszerkesztőjének az Indamedia Igazgatósága Gedei Norbertet kérte fel, aki korábban a lap főszerkesztő-helyetteseként dolgozott. Feladata a szerkesztőségi működés továbbfejlesztése, a márka szakmai karakterének megerősítése, valamint az új, divízióalapú, csoportszintű struktúrához illeszkedő tartalmi és működési stratégia megvalósítása lesz.

Az Indamedia meggyőződése, hogy a divíziók szerinti működésre való átállása világosabb felelősségi köröket, hatékonyabb együttműködést, erősebb stratégiai és tartalmi fókuszt teremt a portfólió egészében. Az Index főszerkesztőváltása ennek a hosszabb távú építkezésnek a része, amelynek célja a márka piaci pozíciójának továbberősítése, a szerkesztőségi működés jövőálló fejlesztése és az új, csoportszintű működési modell sikeres megvalósítása.

Az Index az elmúlt években az Orbán-kormányhoz közeli médiához tartozott. A Fekete-Szalóky Zoltán vezette szerkesztőség egyik legutóbbi emlékezetes cikke egy hamis Tisza-programról szólt, emiatt helyreigazításra kötelezte a bíróság a portált a napokban.

Kapcsolódó cikk Valódi helyreigazítást vár Magyar Péter az Indextől, miután közölték, hogy a kampányban nem az igazi Tisza-programról írtak Eléggé elrejtve írtak erről.