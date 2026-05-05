Főszerkesztőváltás történt az Index élén

Főszerkesztőt vált az Index. Május közepén távozik posztjáról az eddigi főszerkesztő Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a kiadvány működését. Az új vezető házon belülről érkezik, május 15-től az eddigi főszerkesztő-helyettes Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot – jelentette be a társaság a lapnál ma megtartott dolgozói tájékoztatón. 

Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el. Főszerkesztőként közel féltucat fontos közéleti időszakot vezényelt le, legtöbb esetben az Index nyerte a közéleti újságok látogatottsági versenyét – írja az Indamedia csoport közleményében. 

A lap új főszerkesztőjének az Indamedia Igazgatósága Gedei Norbertet kérte fel, aki korábban a lap főszerkesztő-helyetteseként dolgozott. Feladata a szerkesztőségi működés továbbfejlesztése, a márka szakmai karakterének megerősítése, valamint az új, divízióalapú, csoportszintű struktúrához illeszkedő tartalmi és működési stratégia megvalósítása lesz. 

Az Indamedia meggyőződése, hogy a divíziók szerinti működésre való átállása világosabb felelősségi köröket, hatékonyabb együttműködést, erősebb stratégiai és tartalmi fókuszt teremt a portfólió egészében. Az Index főszerkesztőváltása ennek a hosszabb távú építkezésnek a része, amelynek célja a márka piaci pozíciójának továbberősítése, a szerkesztőségi működés jövőálló fejlesztése és az új, csoportszintű működési modell sikeres megvalósítása. 

Az Index az elmúlt években az Orbán-kormányhoz közeli médiához tartozott. A Fekete-Szalóky Zoltán vezette szerkesztőség egyik legutóbbi emlékezetes cikke egy hamis Tisza-programról szólt, emiatt helyreigazításra kötelezte a bíróság a portált a napokban. 

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a River Factoring Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. A felügyelettel együtt nem működő pénzügyi vállalkozás adatszolgáltatásának, főkönyvének és analitikájának összhangját nem biztosította, a szükséges mértékű értékvesztés elszámolását és céltartalék képzését nem igazolta. Vagyoni- és tőkehelyzete így teljes bizonyossággal nem állapítható meg, továbbá jelentős lejárt, de meg nem fizetett kötelezettségei vannak

Emellett fókuszváltásra készülnek.

Kötelezettségvállalást tett közjegyző előtt.

Az adóhivatal akcióban.

Egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Éves szinten még kevésbé, de havi alapon egyértelműen meglódultak az ipari termelői árak.

Öt éven belül véget ér a hibrid korszak, és visszatérnek a V8-as motorok a száguldó cirkuszban.

Már nagyon készülnek a britek a nyárra, próbálják elkerülni a csődhelyzeteket

A brit kormány ideiglenes intézkedésekkel készül a nyári szezonra a repülőjárat-törlések megelőzése és az optimális járatszám érdekében. A kabinet engedélyezné a légitársaságoknak, hogy az utasokat kevesebb gépre vonják össze, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt drasztikusan megugrott a kerozin ára. 

Felvásárlás és fúzió a terítéken egy nagy múltú vállalattal.

Napi háromszor repülhetünk Frankfurtba.

