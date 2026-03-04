Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

Hiába sorolják a veszélyes üzemek közé az akkumulátorgyárakat, bagatell összegre szóló környezetszennyezési felelősségbiztosítással is megkaphatta a működési engedélyt az Európa egyik legnagyobb üzemeként beharangozott debreceni CATL-gyár: a 24.hu birtokába került biztosítási kötvény szerint káreseményenként 500 ezer forintig állt helyt a biztosító, az éves kárlimit pedig 1 millió forint volt a 2023-as dokumentum szerint, amit a kínai cég magyar leányvállalata, a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. kötött egy ismert magyarországi biztosítóval – írja a lap.

Mindez azért történhetett, mert, mint azt a kormányhivatal is megjegyezte az engedélyezési eljárás során, „a környezetszennyezési felelősségbiztosítás elvárható mértékével kapcsolatos részletes szabályokról nem rendelkezik hatályos jogszabály”.

Az engedély kiadása óta azért változott a helyzet: a gyár tájékoztatása szerint jelenleg már 5 millió eurónyi, azaz 1,9 milliárd forintos kárig ad fedezetet a felelősségbiztosításuk.