Furcsa dolog történt Dzsudzsák Balázs cégével

Nagyon úgy tűnik, hogy Dzsudzsák Balázs és Katona Zoltán közös cége, a DB7.HU Kft. a 2024-es éve alapján ment a levesbe. Jóval május 31. után jelent meg az Opten nyilvántartásában a vállalkozás tavalyi évének üzleti beszámolója, ám számok helyett nem találtunk semmit.

Helyesebben az összes tétel ki van húzva, azaz nullás bevétel és nulla forint eredmény látható.

A sportszer kiskereskedelmi, illetve üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási főtevékenységgel bejegyzett, és Dzsudzsák Balázs ügyvezetésével működő cég régóta halódik: 2022-ben ugyan még volt értékelhető bevétele (22 millió forint), viszont 78 millió forintos vesztesége is. 2023-ban már nem volt forgalma, viszont 89 milliós mínuszt itt is összeszedett. 2024-ben pedig már sem bevétele, sem nyeresége, sem vesztesége nem lett.

Szerettük volna megtudni, mi ennek az oka, de az e-beszámolók között nem találtuk a cég beszámolóját, a Cégközlönyben pedig sem felszámolásnak, sem csődeljárásnak, vagy ideiglenes felfüggesztésnek a nyomát, csupán az év eleji tevékenységek megújítását. Ezért akartunk kérdést küldeni a cégnek, mi áll a vállalkozás hirtelen megszűnése hátterében, ám a megadott e-mail címről visszapattant a levelünk, telefonos elérhetőség pedig nem volt megjelölve.

Szijjártó Péter miniszteri kinevezése átvételekor feleségével, Szijjártó-Nagy Szilviával és Dzsudzsák Balázs labdarúgóval 2024-ben

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Nem ez az első vállalkozása Dzsudzsák Balázsnak, amely zátonyra fut.

Még 2023 októberében indított vizsgálatot az Első Magyar Léghajógyár Kft.-vel szemben a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatásának Követeléskezelési Osztálya. Ezek után törölték a cég adószámát is, majd újabb fordulat történt az ügyben, amiről a 444 számolt be. A Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága február 7-i végzésével elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását. A végzés 2025. február 26-án emelkedett jogerőre, amelyet már be is jegyeztek a társaság cégkivonatába is.

Kapcsolódó cikk Kipukkadt Dzsudzsák Balázs léghajója Felszámolásba torkollt az egykori magyar válogatott labdarúgó „légi, űrjármű gyártására” létrehozott cégérdekeltségének rövid, de fordulatos története.

A labdarúgó eleinte komolyan gondolta a léghajógyáras terveket, a tulajdonosok között ugyanis megjelent az izraeli Atlas LTA Advanced Technology. A cégnek igazán nagyszabású elképzelései voltak a jövőről, alapítója, az ukrán származású Gennadij Verba néhány izraeli barátjával együtt. A terv az volt, hogy a „levegőnél könnyebb” járműveket (léghajókat, gázzal működő ballonokat) gyártsanak a lehető legmodernebb dizájn és technológia segítségével. Ám a történtek miatt Dzsudzsák búcsút mondott a cégnek, és maradt a DB7.HU Kft. Igaz, az is csak 2025 februárjáig.

Tehát az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft.-vel sem lett szerencséje. Bár 2023 közepén többségi tulajdonosként beszállt a püspökladányi cégbe – ám már abban az évben a NAV végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. Idén februárban pedig Dzsudzsák el is adta a részesedését a cégből, sőt, a vállalkozást már át is keresztelték, immár VAP-LOG Kft. a neve. A cég egyébként szintén nem hasított tavaly. Nulla forgalommal és 163 ezer forintos veszteséggel zárta 2024-et.