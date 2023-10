Furcsa döntést hozott Pintér Sándor volt államtitkára

Bő egy évvel ezelőtt arról lapunk számolt be először, hogy Pintér Sándor bizalmasa egy újabb társasággal bővítette eddig sem szerény cégbirodalmát - még ha a tranzakcióban "csak" közvetve, egyik társaságán keresztül is vett részt benne. Az sokkal kevésbé volt meglepő lépés, mint az, ami idén nyár elején történt. De kezdjük az elején!

A BLK Corporation Kft., melyben Pintér Sándor egykori államtitkárának és üzlettársának minősített többségi befolyása van, 2022. július 7-én szerzett tulajdonrészt a sárvári S-Group Technology Kft.-ben. A cégben a BLK-nak csak kevés, mindössze 10 százalékos részesedése volt három magánszemély mellett.

Ez a tulajdonviszony azonban nem lett hosszú életű, hiszen alig 10 hónappal később, 2023. május 3-án a BLK kiszállt a társaság tulajdonosai közül.

A döntés meglehetősen szokatlan, főleg annak fényében, amiről a cég számai "mesélnek". Az egyébként főtevékenységként villanyszereléssel foglalkozó társaság Tasnádi megjelenéséig meglehetősen szerényen teljesített, 2020-ig néhány tízmilliós, legfeljebb 82 milliós árbevételt tudott realizálni, amit 2021-ben már egy nagy ugrás után 211 millióval fejelték meg. Ami az adózott eredményt illeti, az nem érte el a 200 ezer forintot sem, a 2021-es év viszont már egy szemmel is jól látható összeget eredményezett: közel 12 millió forintot.

Aztán 2022 nyarán megjelent Pintér Sándor egykori államtitkára - pontosabban annak cége - és közel 1,3 milliárd forint folyt be a cég kasszájába, amiből a korábbi évekhez képest egy igen jelentős, 220 millió forintos profit maradt. Ezt azonban nem vették ki osztalékként a tulajdonosok, hanem bent hagyták a cégben.

Hogy ez a látványosan felívelő szakasz az idei évben is folytatódott-e, arra majd csak jövő év májusának végén kaphatunk választ, hiszen akkor kell leadni a 2023-as üzleti év beszámolóit. A közbeszerzési adatbázist elnézve az látszik, hogy idén is jól szerepelnek a közbeszerzéseken, még ha azok nem is a legnagyobb értékű megbízások. Többedmagukkal elnyerték például a KAV Központi Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. takarítási feladatait, egyedüliként fognak felelni HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség takarítási munkáiért, melyért például közel nettó 14 millió forintot kapnak.

