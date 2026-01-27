Furcsa kéréssel fordul az MVM a lakossági fogyasztókhoz

1p
Aki megkapta januári számláját, ne fizesse be! – kéri az állami energiavállalat.

„Az MVM a technikai részletek kidolgozásáig felfüggesztette a számlák kiküldését. Aki már megkapta a januári mennyiségekre szóló számláját, egyelőre ne fizesse be azt. A rezsistop miatt nem szükséges számlázási módot váltani” – írja a cég facebook oldalán.

A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól – indokolja a cég, majd hozzáteszi: a rezsistop miatt nem szükséges számlázási módot váltani.

A kormány a szerdai ülésén dönt az úgynevezett rezsistopról, vagyis arról, hogy milyen költségvetési forrásból és hogyan szálljon a januári extrém hideg miatt megnövekedett fűtésszámlák finanszírozásába. Az MVM a kormánydöntésre várva függesztette fel a számlák kiküldését – írja a 444.

