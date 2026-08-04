2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Vállalatok Akkumulátorgyár Gajdos László

Kínosan alapos lesz a Gajdos László által bejelentett új, országos intézkedés

mfor.hu

Kiterjedt, országos intézkedés következik a miniszter szerint.

Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára – közölte az élő környezetért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon

az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet.

Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek

  • tényleges kapacitására,
  • anyagfelhasználására,
  • kibocsátására,
  • vízhasználatára és
  • hulladékgazdálkodására,

valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére.

Azonnal léphetnek, már a helyszínen

A miniszter szerint az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.

Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik – fűzte hozzá.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy a program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése. (MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több Orbán Viktorhoz közeli vállalatnak befellegezhet a Reuters szerint

Több, Orbán Viktorhoz közeli vállalatnak befellegezhet a Reuters szerint

Az stratégiai váltás sem feltétlenül elegendő néhány gazdasági társaság számára.

Bevásárláskor hűsölne? Az Auchan és a CBA is határozott

Bevásárláskor hűsölne? Az Auchan és a CBA is határozott

Több lépésben igyekeznek takarékoskodni úgy, hogy a vásárlókat is maradéktalanul kiszolgálják.

A 4iG is lépéseket tesz az energiatakarékosságért

A 4iG is lépéseket tesz az energiatakarékosságért

A kritikus infrastruktúra működtetéséről is írtak.

Hogyan bankolnak a magyar vállalkozások 2030-ban? Ami ma sci-fi, holnap általános lesz

Hogyan bankolnak a magyar vállalkozások 2030-ban? Ami ma sci-fi, holnap általános lesz

A pénzügyek digitalizációjából, a mesterséges intelligencia elterjedéséből sokat profitálhatnak a bankok céges ügyfelei. Milyen, a munkájukat és adminisztrációjukat megkönnyítő újdonság jöhetnek a vállalkozói bankolásban? A BiztosDöntés.hu szakértője megvizsgálta, merre a tart a céges bankszámlák piaca és milyen fejlesztések várhatók a következő években.

Közétkeztetés

Mitől javulhatna a menzai és a kórházi étkeztetés Magyarországon? Interjú

Vannak olyan kórházak Magyarországon, ahol 2012 óta 550 forintból oldják meg egy beteg négy étkezésből álló napi élelmezését. Ezen sürgősen változtatni kellene – mondta el az Mfornak adott interjúban Czirbesz Gergely, a Gasztvitál csoport stratégiai igazgatója. A hazai közétkeztetés alapvetően forráshiányos terület, amire ráférne az állami normatíva növelése, a konyhák felújítása érdekében pedig a hosszabb távú szerződések rendszerét is vissza lehetne hozni. Főleg akkor, hogyha a közétkeztetésre szociális és népegészségügyi kérdésként is tekintünk.

Túl alacsony a Duna vízszintje, fontos döntést hoztak a Paksi Atomerőműnél

Túl alacsony a Duna vízszintje, fontos döntést hoztak a Paksi Atomerőműnél

Folyamatosan csökken, lépni kellett.

Váltás az élen: 25 éves tapasztalattal érkezik az új vezető ehhez a céghez

Váltás az élen: 25 éves tapasztalattal érkezik az új vezető ehhez a céghez

Még meg kell várni egy fontos engedélyt, mielőtt zárul a csere.

Komoly igazolás az MBH-nál, ami egyben bővülést is jelent

Nem csekély tapasztalattal rendelkezik a bank új felsővezetője.

A kormány is foglalkozik a Dunaferr ügyével, a nyár végén születhet döntés

A kormány is foglalkozik a Dunaferr ügyével, a nyár végén születhet döntés

A nyár végére dől el, mit tervez a kormány a dunaújvárosi vas- és acéltermeléssel – tudta meg a Világgazdaság a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól.

Leszállt a NAV Balásy Gyula cégeiről

Leszállt a NAV Balásy Gyula cégeiről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) értesítette a cégbíróságot, hogy megszüntették a végrehajtást a Lounge Design Kft. ellen – írta meg a HVG.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG