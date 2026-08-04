Kínosan alapos lesz a Gajdos László által bejelentett új, országos intézkedés

Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára – közölte az élő környezetért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.
Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon
az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet.
Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek
- tényleges kapacitására,
- anyagfelhasználására,
- kibocsátására,
- vízhasználatára és
- hulladékgazdálkodására,
valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére.
Azonnal léphetnek, már a helyszínen
A miniszter szerint az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik – fűzte hozzá.
Gajdos László hangsúlyozta, hogy a program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése. (MTI)