Varga Zoltán vegyipari cége is Garancsi István köreihez került

Szokatlan tulajdonosváltás történt a Nógrádi Vegyipari Zrt.-nél még idén májusban, hiszen az eladó a jobboldali médiában csak vörösbáróként emlegetett Varga Zoltán, a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosa, míg a vevő Telek Csaba által is tulajdonolt új cég, az Avogadro 2020 Projekt Kft. volt. Telek Csaba leginkább onnan ismert, hogy Garancsi István, kormányközeli milliárdos üzletember cégeiben tölt be vezető pozíciókat, például igazgatósági tag a budapesti kaszinókat birtokló Las Vegas Casino Zrt.-ben is.

Garancsi István (balra) közelébe került egy újabb cég Fotó: MTI

Az Avogadro 2020 székhelye megegyezik a Nógrádi Vegyipari Zrt. címével: Tolmács, Arany János u. 2. Még 2013-ban így írt erről a Nógrád megyei faluról az Origo:

Épp egy óra autóval Budapesttől, és csak 12 kilométerre van Pest megye szélétől. Ez ideális, mert nem tartozik a közép-magyarországi régióhoz, tehát az itteni bejegyzésű cégek már részesülhetnek az uniós támogatásokból, hiszen a fejlett Pest megyével szemben fejletlennek minősülnek.

- fogalmazott a lap. Megírták, hogy a tolmácsi címen sok egyéb cég is be van jegyezve, az épület pedig egy több tucat alkalmazottat foglalkoztató, patinás vegyipari üzem, ami a CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap érdekeltsége. Ezt a tőkealapot a Central Fund Zrt. kezeli, ami Varga Zoltán többségi tulajdonában van.

2010-ben megalakult a Nógrádi Vegyipari Zrt., ami 2011-től átvette a Nógrádi Erdőkémia Kft. által végzett tevékenység meghatározó részét. Cégünk a Centrál cégcsoport része, mely több mint 50 vállalkozásból áll

- szól a vegyipari cég bemutakozása. Itt még nem említik meg, hogy a CenTech Tőkealap májusban eladta a céget a Telek Csaba által is tulajdonolt Avogadro 2020 Kft.-nek. Szintén a Nógrádi Vegyipari Zrt. oldalán olvasható a cég küldetésének három alappillére:

Környezettudatos gondolkodás Folyamatos növekedés a belföldi és külföldi piacon egyaránt Elégedett hosszú távú partnerkapcsolat

Főleg autóápolási termékeket, higítókat és nyomdaipari termékeket gyártanak. A bemutatkozásban szereplő Nógrádi Erdőkémia Kft. 2008-ban szerepelt a hírekben, amikor a nol.hu megírta, hogy a cég szélvédőmosó koncentrátumából egészségkárosító anyagokat tartalmazó hamis pálinkát állított elő egy bűnszervezet.

Ami viszont a jelent illeti: dinamikusan gyarapodó társaság a Nógrádi Vegyipari Zrt., hiszen míg 2015-ben 1,2 milliárd forint volt a nettó árbevételük, addig ez a szám 2019-re már 2,6 milliárd forintra kúszott fel. Ez annak is lehet köszönhető, hogy még 2017-ben a Széchenyi 2020 keretében mintegy 50 millió forint támogatást nyertek egy GINOP pályázaton a vállalatirányítási rendszer fejlesztésére. Ebből 23,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás volt.

A nyereség viszont nagyon ingadozó, hiszen például 2017-ben 215 millió forint profit jött össze, addig tavaly csak 49 millió forint.

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének a CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap részvényes képviseletében Varga Zoltánt javasolja, aki a jelölést elfogadja

- olvasható a márciusi közgyűlés jegyzőkönyvében. A közgyűlésen amúgy úgy döntöttek, hogy a 49 millió forintos profitot nem veszik ki a cégből, hanem eredménytartalékba helyezik. Mintegy két hónappal később pedig már Telek Csaba új cége lett a többségi tulajdonos. Mindenestre a Nógrádi Vegyipari Zrt.-ben jelenleg is igazgatósági tag Varga Zoltán, ahogy Kovács Imre is 2015 óta, aki az Avogadro 2020 többségi tulajdonosa Telek Csaba mellett, vagyis ő képviseli tehát a folytonosságot a vegyipari cégben.

Varga Zoltán más cégeiből viszont kivette az osztalékot. Lapunk is megírta, hogy a Central Médiacsoport része többek között a 24.hu, a Story, a Nők Lapja: itt 11,3 milliárd forint árbevétel jött össze és 1,1 milliárd forint profit, amit a tulajdonos szintén kivett a cégből. Varga Zoltán a Central Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. fő részvényese is, lapunk érdeklődésére pedig júniusban elmondta: a cég befektetési időtávja lejárt (a forrást még a Jeremie I. kockázati-tőke program biztosította 2010-ben) és értékesítik a portfolióban lévő érdekeltségeiket, már csak egy elem várt eladásra. Varga Zoltánt most is megkerestük, de nem kívánta kommentálni az értesülésünket.

Az elmúlt hónapokban a kormánysajtóban össztűz alá vont üzletember és médiatulajdonos szeptemberben beszélt arról, hogy autókból figyelték a magánházát, és két kéretlen ajánlatot is kapott, hogy megvennék a cégét. Szerinte az Orbán-kormány az Index után a tulajdonában lévő 24.hu-t akarja levadászni.

Telek Csaba pedig évek óta Garancsi István, a MOL Fehérvár FC nevű focicsapat tulajdonosának körébe tartozik. Például ő a vezérigazgatója a milliárdos üzletember személyes vagyonát kezelő GARHARTT Invest-nek (amely azonban még december közepén sem tette közzé 2019-es beszámolóját). Garancsi István például ezen a cégen keresztül tulajdonolja a legfőbb építőipari cégét, a Market Építő Zrt.-t.