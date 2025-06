Garantiqa: meghosszabbított díjakció év végéig

A hazai kis- és középvállalkozások hitelhez jutását könnyítő díjelengedési program sikerére való tekintettel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2025. december 31-ig meghosszabbítja a Széchenyi Kártya Program beruházási hitelei mögé vállalt, az első teljes üzleti év végéig vállalt garanciadíj-mentességet – jelentette be Szabó István Attila, a társaság elnök-vezérigazgatója.

Kapcsolódó cikk Újabb fontos változás a Széchenyi Kártya Programban A kormány a beruházások felfutását várja tőle.

A díjmentesség jelentős megtakarítást jelent a fejlesztési hitelben gondolkodó vállalkozások számára: egy átlagos, 100 millió forintos hitel esetén az elengedett kezességvállalási díj és a kamatkedvezmények több százezer, de akár millió forintos könnyítést is jelenthetnek az adott vállalkozás számára. A lépés a hazai gazdaságpolitikai célokkal összhangban a beruházások élénkítését szolgálja – különösen most, amikor a Széchenyi Kártya MAX+ konstrukció immár évi 3 százalékos fix kamat mellett is elérhető.

Szabó István Attila, a Garantiqa elnök-vezérigazgatója fontos bejelentést tett

Fotó: Garantiqa

Mint ismert, a kedvező kamatszint két lépésben, tavaly októberben 150, idén február 17-től pedig – a bankok és a Kavosz vállalásai nyomán – további 50 bázispontos csökkentéssel – alakult ki. Ennek köszönhetően mára a Széchenyi Kártya beruházási hitelek a legolcsóbb, államilag támogatott forrást jelentik a kkv-k számára. A konstrukció népszerűségét jól mutatja, hogy az idei tavaszi hónapokban (március–május) minden egyes hónapban 1500 fölé emelkedett az új beruházási hiteligénylések száma, a havi átlagos kihelyezés pedig elérte az 50 milliárd forintot – szemben a kamatcsökkentések előtti időszak 24,8 milliárd forintos havi átlagával. A klasszikus Széchenyi Beruházási Hitel Max+ esetében az egy igénylésre jutó átlagösszeg 12 százalékkal növekedett, jelenleg megközelíti a 114 millió forintot.

„Úgy gondoljuk, hogy a garanciadíj-elengedésnek is fontos szerepe van abban, hogy a vállalkozások bátrabban vágnak bele fejlesztésekbe. Az ügyfelek számára az olcsóbb és kiszámíthatóbb finanszírozás lehetősége, a bankoknak pedig a kezességvállalás révén elérhető többletfedezet együtt tudja segíteni a kkv-kat, hogy növekedési terveiket valóra váltsák” – mondta Szabó István Attila.

2025 februárjától már a budapesti székhelyű vagy beruházást ott megvalósító vállalkozások is élhetnek a díjelengedés lehetőségével. Emellett a Garantiqa Üzletszabályzatának módosításával bővült azoknak az iparágaknak a köre is, amelyek tevékenységük jellege miatt korábban nem igényelhettek állami viszontgaranciával biztosított kezességvállalást. Ennek eredményeként olyan szektorok is bekapcsolódhatnak a kedvezményes hitelezésbe – például a pénzügyi közvetítés, biztosításközvetítés vagy egyes védelmi célú fejlesztések –, amelyek eddig nem voltak jogosultak a Garantiqa támogatására.

„Mivel a Széchenyi Kártya termékekhez a Garantiqa automatikusan biztosítja a kezességet, a kiterjesztés egyben azt is jelenti, hogy az érintett közel 20 ezer vállalkozás immár hozzáfér a piac egyik legnépszerűbb és legkedvezőbb feltételekkel elérhető fejlesztési hiteléhez, a Széchenyi Kártyaprogram kölcsöneihez” – hangsúlyozta Szabó István Attila.

Mindez egyértelműen támogatja a Demján Sándor Program célkitűzéseinek megvalósítását: egyszerre könnyíti a vállalkozások adminisztrációs és pénzügyi terheit, és teszi elérhetőbbé számukra a növekedésükhöz szükséges forrásokat.

„A Garantiqa proaktívan, saját eszközeivel maximálisan támogatja a hazai kis- és középvállalkozások hitelhez jutását, így erősítve a beruházási kedvet és a gazdasági növekedést” – fogalmazott Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-k fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

A Garantiqa az elmúlt évben 22 ezer vállalkozásnak 1 020 milliárd forint értékű kezességet vállalt, ezzel több, mint 1 300 milliárd forint értékű hitel felvételéhez segítette a hazai vállalkozásokat. A teljes kezességvállalási portfoliónk meghaladja a 2 500 milliárd forintot. A társaság több, mint 53 ezer vállalkozással kötött 71 ezer szerződéssel összesen 645 ezer munkahely megtartását, új álláshelyek létesítését támogatta a magyar gazdaságban.