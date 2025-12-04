Gattyán Györgyék újabb elbocsátásokra készülnek

140 dolgozójától válik meg a Gattyán György vezette Docler Holding egy csoportos létszámleépítés részeként és eltörlik a home office-t – árulta el a cég a Forbes kérdésére.

A portál cikke szerint Nemes Tamás, a csoport kommunikációs és CSR vezetője elárulta, hogy szerdán döntött a menedzsment, hogy indokolt-e újabb létszámcsökkentés a nyáron megkezdett reorganizáció részeként. Végül indokoltnak találták ezt, mert csütörtökön végül 140 fős csoportos létszámcsökkentést jelentett be az IT cégcsoport.

A cikk közlése szerint a döntésről írásban tájékoztatták az érintett állami foglalkoztatási szervet, illetve megtörtént az érintett munkavállalók tájékoztatása. A létszámcsökkentési folyamat várhatóan február végéig tart.