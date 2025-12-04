1p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Munkaerőpiac Munkajog

Gattyán Györgyék újabb elbocsátásokra készülnek

mfor.hu

Folytatja a nyáron megkezdett folyamatot a Docler Holding.

140 dolgozójától válik meg a Gattyán György vezette Docler Holding egy csoportos létszámleépítés részeként és eltörlik a home office-t – árulta el a cég a Forbes kérdésére.

A portál cikke szerint Nemes Tamás, a csoport kommunikációs és CSR vezetője elárulta, hogy szerdán döntött a menedzsment, hogy indokolt-e újabb létszámcsökkentés a nyáron megkezdett reorganizáció részeként. Végül indokoltnak találták ezt, mert csütörtökön végül 140 fős csoportos létszámcsökkentést jelentett be az IT cégcsoport.

A cikk közlése szerint a döntésről írásban tájékoztatták az érintett állami foglalkoztatási szervet, illetve megtörtént az érintett munkavállalók tájékoztatása. A létszámcsökkentési folyamat várhatóan február végéig tart.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Erről beszélt Trump és Orbán Viktor? Bevásárolna a Mol

Erről beszélt Trump és Orbán Viktor? Bevásárolna a Mol

A Lukoil külföldi érdekeltségeit venné meg.

Új vezérigazgató-helyettessel indítja az évet a Yettel

A Deutsche Telekomtól igazolták le.

Kiderült, mi várható a Hervis üzletek helyén

Kiderült, mi várható a Hervis üzletek helyén

Már jövőre elkezdi átépíteni a Sports Direct tulajdonosa a korábbi Hervis üzleteket. Hozzájuk tartozik az Everlast és a Lonsdale márka is.

Ekkortól indul a sorozatgyártás a debreceni akkumulátorgyárban

Ekkortól indul a sorozatgyártás a debreceni akkumulátorgyárban

Debrecenben járt a CATL európai működésért felelős ügyvezető igazgatója, és bejelentette, mikor indulhat a sorozatgyártás. Emiatt az ezer fős állományt ezerötszáz főre bővítik.

Hogyan készülj fel a téli sportokra, ha egész nap irodai munkát végzel?

Ahogy közeledik a tél, egyre többünknél kerül elő a gondolat, hogy jó lenne újra a pályán tölteni egy hétvégét. A sí- és snowboardprogramok tervezgetése ilyenkor szinte magától beindul, és sokan már most fejben a hegyek között járnak.

Ennyi volt? Eltűnik egy ismert budapesti taxis cég

Ennyi volt? Eltűnik egy ismert budapesti taxis cég

Felfüggesztik a működést.

Visszaesett a BYD pátyi gyára: a dolgozók száma is csökkent

A határidő lejárta után adta le mérlegét az üzemeltető.

Az Euroleasing továbbra is hasít a hazai piacon

A Magyar Lízingszövetség legfrissebb adatai szerint az MBH Csoporthoz tartozó Euroleasing Zrt. az új kihelyezett lízingállomány alapján 25 százalék feletti piaci részesedéssel a harmadik negyedév végén is megőrizte vezető pozícióját. A stagnáló eszközfinanszírozási piacon a társaság kétszámjegyű növekedést ért el, ami kiemelkedő teljesítménynek számít a változó környezetben.

Az ENSZ hivatalosan megdorgálta a magyar kormányt

A kormány nem megfelelő módon biztosítja a nyilvánosság bevonását a Paks2 projektről születő döntésekbe, ezért az ENSZ egy hivatalos figyelmeztetést adott Magyarországnak.

Nagyon mozgolódik a hadiipar, Jászai Gellérték sem akarnak kimaradni

Nagyon mozgolódik a hadiipar, Jászai Gellérték sem akarnak kimaradni

Tovább erősödik a stratégiai védelmi ipari együttműködés a 4iG és az EDGE Group között.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168