Gazsi Attila lett a VOSZ új elnöke

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Gazsi Attilát választotta meg a szervezet új elnökévé csütörtökön, megbízatása öt évre szól – írják közleményükben.

Gazsi Attila megköszönte a leköszönő elnök, Eppel János munkáját, és bejelentette, a VOSZ új országos vállalkozói konzultációs programot indít 100 nap – 100 vállalkozás címmel. A kezdeményezés célja, hogy a szervezet közvetlenül a vállalkozóktól gyűjtse össze azokat a működési, munkaerőpiaci, finanszírozási és szabályozási tapasztalatokat, igényeket, amelyekre érdemi gazdaságpolitikai javaslatokat lehet építeni.

A program tapasztalataiból a VOSZ az elnöki ciklus első időszakában olyan javaslatcsomagot készít, amely a hazai kis- és középvállalkozások valós működési problémáira ad végrehajtható válaszokat.

A megválasztott elnök szerint a következő években nem az lesz a kérdés, hogy a magyar vállalkozások tudnak-e többet dolgozni, hanem az, hogy tudnak-e hatékonyabban, szervezettebben, és magasabb hozzáadott értékkel működni. „A magyar gazdaság tartaléka nem a mennyiségi növekedésben, hanem a kkv-k termelékenységének radikális fejlesztésében van” – tette hozzá