Gerendai Károly mondott egy számot: ennyibe kerül a Sziget visszavétele

Jelentős biztosíték.

A hvg.hu szemlézte a Forbes Gerendai Károllyal készült interjúját, amelyben a Sziget alapítója elmondta, hogy az eddigi befektető tulajdonosok kétmilliárd forint biztosítékot kértek, hogy az esetleges veszteségeiket fedezni tudják. Gerendai ezt másik cége, a Budapest Park segítségével tudta megoldani.

Mint írták, a tervek szerint a luxemburgi Superstruct Entertainment/KKR amerikai befektetési alap 5,8 millió fontért (2,55 milliárd forint), vagyis a Sziget alaptőkéjének megfelelő összegért adja át a tulajdonosi jogokat, ugyanakkor a brand-jogok náluk maradnak. Az új tulajdonosoknak a következő 15 évben licencdíjat kell fizetnie az aktuális éves bevételek százalékában.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a szokásos helyszínen, már a jegyértékesítés is elindult.

„Orbán Viktor kiterjedt médiabirodalmat épített” – hosszasan ír a Guardian a Blikk felvásárlásáról

A nemzetközi sajtóban is téma.

Csányi Sándor: Történelmi nap a mai

Nosztalgikus hangulatban szólaltatta meg a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) csengőjét Csányi Sándor, az OTP elnöke szerda reggel: az OTP harmincéves tőzsdei pályafutását ünnepelte. A BÉT vezérigazgatójával visszaemlékeztek az 1990-es évekre, Varga Mihály pedig arról beszélt, hogy a BÉT dobogós helyet foglal el a világ tőzsdéi között.

A K&H szembeszáll Orbán Viktor értelmezésével, megvédi elemzőéjét

A bank szakemberének hétfőn elhangzott szavait a bank szerint félreértelmezték.

Fizet a hazai vállalatok több mint fele, ha zsarolóvírus-támadás éri

A Sophos „State of Ransomware in Retail 2025” kutatása szerint a közép-európai, köztük magyarországi kiskereskedelmi cégek 55 százaléka fizetett váltságdíjat, miután zsarolóvírus-támadás érte őket.

Novembertől egy jól működő szolgáltatást csináltak ki

A kormány túl szigorú volt? Olyan lépésre fáztak rá a magyar cégek, amit az EU sem kért

Kevesebb figyelmet kapó, ám annál fontosabb változást hozott november elseje, amely a cégek számára rendkívüli kellemetlenségekkel jár.

Az első év végén piacvezető szerepre tör a One

Januárban lesz egy éves a One, de a márkát már nyár végén többen említették a piackutatóknak, mint a korábbi Digit, vagy a Vodafone-t. Néhány hónap alatt 35 százalékkal növelték a vezetékes internetszolgáltatásuk értékesítését, és hamarosan bevezetnék az 5,5G-t.

Új fúzió: itt az MVM ONEnergy

November 1-én MVM ONEnergy Zrt. néven kezdte meg tevékenységét az MVM Csoport villamosenergia- és földgáz-trading és -nagykereskedelmi vállalata, amely Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként működik tovább – tájékoztatta a társaság az MTI-t hétfőn.

Végh Richárd, KAVOSZ

Megvan a Kavosz új vezérigazgatója

Hétfőtől Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi elnök-vezérigazgatója tölti be a Kavosz Zrt. vezérigazgatói pozícióját, közölte a cég.

A 4iG elnöke az egyiptomi elnökkel tárgyalt a digitális együttműködésről

Jászai Gellért – úgyis mint a Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet – Orbán Viktor delegációjának tagjaként részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségén.

Gyros

Gondok voltak a tisztasággal, ezért országos razzia indul a gyrososoknál

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

