Gerendai Károly mondott egy számot: ennyibe kerül a Sziget visszavétele

A hvg.hu szemlézte a Forbes Gerendai Károllyal készült interjúját, amelyben a Sziget alapítója elmondta, hogy az eddigi befektető tulajdonosok kétmilliárd forint biztosítékot kértek, hogy az esetleges veszteségeiket fedezni tudják. Gerendai ezt másik cége, a Budapest Park segítségével tudta megoldani.

Mint írták, a tervek szerint a luxemburgi Superstruct Entertainment/KKR amerikai befektetési alap 5,8 millió fontért (2,55 milliárd forint), vagyis a Sziget alaptőkéjének megfelelő összegért adja át a tulajdonosi jogokat, ugyanakkor a brand-jogok náluk maradnak. Az új tulajdonosoknak a következő 15 évben licencdíjat kell fizetnie az aktuális éves bevételek százalékában.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a szokásos helyszínen, már a jegyértékesítés is elindult.